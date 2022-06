Taschendiebstahl aus eineinhalb Metern Abstand? Auseinandersetzungen, wo kaum erhitzte Gemüter aufeinandertreffen? Ziemlich unwahrscheinlich. Hinzu kommt: Wenn weniger Verkehrsunfälle aufzunehmen und keine Feste zu begleiten sind, bleibt der Polizei mehr Zeit, woanders Präsenz zu zeigen.

Als Schwärmerei möchte es Polizeipräsident Uwe Stürmer aber keinesfalls verstanden wissen, als er bei der Vorstellung des Sicherheitsberichts für Friedrichshafen auf Zahlen aus der Kriminalstatistik eingeht. Denn so positiv sich die Pandemie in dieser Hinsicht mitunter ausgewirkt haben mag: „Corona hat uns alle sehr belastet“, weiß Stürmer. Polizei und Ordnungsamt waren „in besonderer Weise herausgefordert“, sagt Bürgermeister Dieter Stauber.

Wie steht es um die Sicherheit in Friedrichshafen? Stadt und Polizei stellen jährlich einen Sicherheitsbericht zusammen. Im Bild von links: Bürgermeister Dieter Stauber, Petra Schömer, stellvertretende Leiterin des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Volkmar Rees, Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen und Polizeipräsident Uwe Stürmer. | Bild: Christina Bömelburg

Für den Moment sind die Pandemie und ihre Auswirkungen aus dem Fokus gerückt. Auch wenn Ordnungsamt und Polizei im Moment noch eine veränderte Empfindsamkeit beobachten: „Wir haben Lärmbeschwerden, wo wir früher keine hatten“, sagt etwa Petra Schömer, stellvertretende Leiterin des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung. „Einige wollen über die Stränge schlagen, andere empfinden den Normalzustand als unerträglich“, beschreibt es Uwe Stürmer.

„Die Toleranzgrenze ist gesunken.“ Uwe Stürmer, Leiter des Polizeipräsidiums Ravensburg

Der Sicherheitsbericht behandelt nicht nur vergangene Entwicklungen. Polizei und Stadt gehen darin auch auf Handlungsfelder ein, denen sie sich gegenwärtig und künftig widmen wollen. Ein hierzu häufig genanntes Stichwort: Prävention.

Auszüge aus der Kriminalstatistik und dem Bericht des Ordnungsamtes Straftaten in Friedrichshafen Die Gesamtzahl der Straftaten ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr im Bodenseekreis um 15,4 Prozent auf 8608 Fälle und in Friedrichshafen um 14,5 Prozent auf 3627 Fälle zurückgegangen. Gemessen an der Anzahl an Straftaten pro 100.000 Einwohner liegt Friedrichshafen mit 5924 zwar deutlich über dem Landesschnitt (4380), Polizeipräsident Stürmer weist hierzu aber auf ein Stadt-Land-Gefälle hin. Friedrichshafen ist nach Polizeieinschätzung eine vergleichsweise sichere Stadt. Das Risiko, hier Opfer einer Straftat zu werden, sei 2021 deutlich gesunken. Entwicklung in einzelnen Bereichen Was Straftaten gegen das Leben anbelangt, führten drei Fälle 2021 zu einer Zunahme von 300 Prozent. In allen drei Fällen blieb es im Versuchsstadium, führt Volkmar Rees, Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen aus. Ein Trend lässt sich laut Polizei angesichts der sehr geringen Fallzahlen hier nicht ableiten. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung – dazu zählen neben sexuellen Übergriffen unter anderem Exhibitionismus und der Besitz von Kinderpornografie – haben nach Zahlen zwar abgenommen, allerdings nur unwesentlich: 2020 wurden 69, 2021 66 Fälle registriert. Volkmar Rees, Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen, spricht hier von einer Stagnation auf hohem Niveau. „Absolut positiv“ sei dagegen die Entwicklung, was Raub- und Körperverletzungsdelikte anbelangt: Deren Anzahl sank nach einem Anstieg 2020 im vergangenen Jahr um 11,4 Prozent auf 666 Fälle. Noch deutlicher ging die Zahl der (Einbruch-)Diebstähle zurück: um 15,3 Prozent auf 905 Fälle. Der stärkste Rückgang wurde bei Vermögens- und Fälschungsdelikten erfasst, dabei laut Polizei insbesondere bei Betrügereien: Von 857 Fällen 2020 auf 622 Fälle 2021. Häusliche Gewalt 2021 registrierte die Polizei einen deutlichen Anstieg der Fälle häuslicher Gewalt: 2020 waren im drei Landkreise umfassenden Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg laut jüngster Kriminalstatistik 470 Taten registriert worden, im vergangenen Jahr 523. Die Polizei beobachtet hier seit Jahren ein kontinuierlichen Aufwärtstrend. Hat Corona diesen noch verschärft? Wahrscheinlich. „Die Frage ist immer: Wird es sichtbar?“, sagt Uwe Stürmer. Und auch Petra Schömer geht davon aus: „Viele Fälle wird man nicht mitbekommen haben.“ Corona-Verstöße und sogenannte Spaziergänger



Stadt und Polizei waren außerdem vor Ort, Die Pandemie hat die Stadt 2021 eher noch mehr als 2020 beschäftigt, sagt Petra Schömer. Und damit meint sie nicht nur 641 Ordnungswidrigkeitenverfahren, die im vergangenen Jahr wegen Coronaverstößen eingeleitet wurden. Die Stadt war unter anderem auch bei der Kontrolle von Betrieben und Quarantäneverpflichtungen, beim Betrieb von zwei Testzentren und eines Impfstützpunktes gefragt. Und nicht zuletzt galt es auch für Behörden, den Überblick in Sachen Verfügungen und Verordnungen zu behalten. „Für Bürger war es sehr schwierig, nachzuvollziehen, was gerade gilt“, sagt Schömer.Stadt und Polizei waren außerdem vor Ort, wenn sich so genannte Spaziergänger trafen , in den vergangenen Wochen hat die Teilnehmerzahl nach Auskunft von Petra Schömer allerdings deutlich abgenommen. Zunächst aber waren das Einsätze, die sich nach Beschreibung von Polizeipräsident Stürmer „sehr, sehr aufwendig“ gestalteten. Bürgermeister Stauber spricht im Rückblick von einem Aufwand, „auf den wir gerne verzichtet hätten“.

Denn klar ist auch: Viele Entwicklungen der vergangenen Monate werden nicht von Dauer sein. So gab es 2021 zwar beispielsweise weniger Einbrüche, allerdings dürfte dazu maßgeblich beigetragen haben, dass mehr Menschen häufiger zuhause waren. So erklärt sich Petra Schömer den ihr zufolge deutlichen Rückgang an Anträgen im Rahmen des Förderprogramms Einbruchschutz der Stadt. 2022 rechnet die stellvertretende Amtsleiterin wieder mit mehr Anträgen und auch auf der Agenda des Polizeipräsidiums findet sich unter anderem die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen. „Wir werden uns nicht auf den positiven Trends der Sicherheitslage ausruhen“, heißt es in der Präsentation zum Sicherheitsbericht.

Präventives Engagement kündigt das Polizeirevier außerdem unter anderem in Bezug auf Kinder an. Diese seien während der Pandemie vernachlässigt worden. Volkmar Rees geht hierbei auf die während der Pandemie weggebrochenen Strukturen für Kinder und Jugendliche ein, Anlaufstellen waren geschlossen, Vereinsaktivitäten ruhten. Er hofft, dass den Jüngsten auch von anderen Stellen aus wieder mehr Aufmerksamkeit gilt. Während 2021 in Summe deutlich weniger Tatverdächtige unter 21 Jahren ermittelt wurden, waren es in der Altersgruppe unter 14 Jahren mit 63 deutlich mehr als noch 2020 (48).

Ergebnisse zu Sicherheitsbefragung werden im Herbst vorgestellt

In Summe bleibt, Pandemie hin oder her, dass die Polizei Friedrichshafen als vergleichsweise sichere Stadt beschreibt. Brennpunkte sehen beide Stellen nicht, haben aber Schwerpunkte wie etwa den Hinteren Hafen nach eigenen Angaben im Blick.

Noch nicht in Zahlen betrachten lässt sich, wie Häfler Brenn- oder Schwerpunkte wahrnehmen und ob sie sich so sicher fühlen, wie sie es nach Zahlen könnten. Aufschluss geben dürfte eine Sicherheitsbefragung, die im vergangenen Herbst stattfand. Die Ergebnisse sollen im Herbst dem Gemeinderat vorgelegt werden. Außerdem ist eine Bürgerveranstaltung geplant.