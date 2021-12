Weihnachten gilt als Fest der Besinnlichkeit und der Nächstenliebe. Gerade in dieser Zeit sind Gottesdienste gut besucht. Natürlich macht sich auch hier die Corona-Krise bemerkbar: Voranmeldung, Abstands- und Maskenpflicht sowie Hygieneauflagen machen vor Kirchen nicht Halt. Hier ein Überblick über die katholischen und evangelischen Veranstaltungen während der Feiertage und darüber, welche Regeln gelten.

Ohne Voranmeldung geht (fast) nichts

Anhänger beider Konfessionen müssen über Weihnachten dieselben Regeln berücksichtigen. Wie der SÜDKURIER vom katholischen Pfarrer Bernd Herbinger und vom evangelischen Pfarrer Hannes Bauer erfuhr, müssen sich Besucher von Messen meistens im Vorfeld der Gottesdienste anmelden. Die Anmeldung gilt für das jeweilige Gotteshaus und ist telefonisch oder per E-Mail möglich.

Friedrichshafen Nach Absage der Bodensee-Weihnacht: Krippe auf dem Buchhornplatz soll bleiben und Menschen Hoffnung schenken Das könnte Sie auch interessieren

Zudem gilt: Zutritt nur mit FFP2-Maske, in den Kirchen muss der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden. Meist gilt die 3G-Regel, nur in der Evangelischen Kirchengemeinde Ailingen kommt 2G zur Anwendung.

Für alle katholischen Gottesdienste liegen in den jeweiligen Kirchen Teilnahmekarten aus. Diese sind bei einem Besuch auszufüllen. Bei den Katholiken sind die Gottesdienste zeitlich auf eine Stunde begrenzt. Pfarrer Bernd Herbinger ergänzt: „Es wird gesungen, aber reduziert.“

Weihnachten Macht hoch die Tür – auch für die Ungeimpften? Was die Kirchen in der Region für die Weihnachtsgottesdienste planen Das könnte Sie auch interessieren

Die Evangelische Kirchengemeinde setzt zudem aufgrund der geltenden Corona-Regeln verstärkt auf Freiluftangebote, wie Pfarrer Hannes Bauer informiert. „Alle Krippenspiele werden im Freien stattfinden. Auch einige Gottesdienste finden vor den Kirchenplätzen statt.“ Denn jeder solle die Möglichkeit bekommen, daran teilzunehmen, so der Pfarrer.

Die katholischen Kirchenfeiern

Innenstadt

An Heiligabend beginnt die Messe in St. Martin (Bodenseeschule) um 17 Uhr. St. Petrus Canisius lädt um 16 Uhr zum Krippenspiel ein, die Eucharistiefeiern finden jeweils um 20 und um 22 Uhr statt. Eine Anmeldung ist unter Telefon 0 75 41/3 89 60 notwendig. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist in St. Petrus Canisius keine vorherige Anmeldung nötig.

In St. Nikolaus ist für die Eucharistiefeier um 17.30 Uhr an Heiligabend und am 25. Dezember um 11 Uhr jeweils eine Anmeldung vorab vorzunehmen (Tel. 0 75 41/39 90 61 10). In St. Columban gibt es an Heiligabend um 16 Uhr eine Krippenfeier. „Diese wird auch digital auf unserer Internetseite übertragen“, sagt Pfarrer Herbinger. Um 22 Uhr beginnt die Eucharistiefeier, am ersten Weihnachtsfeiertag vormittags um 9.30 Uhr. Anmeldungen unter Telefon 0 75 41/28 99 20.

Fischbach

In Fischbach findet an Heiligabend um 15.30 Uhr ein Krippenspiel unter freiem Himmel am Fildenplatz statt. Am 24. Dezember lädt St. Magnus um 18 Uhr zur Christmette ein, ebenso am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 und 17 Uhr. Anmelden können sich Besucher unter der Telefonnummer 0 75 41/95 29 99 22 jeweils von 9 bis 11 Uhr und 15 bis 18 Uhr.

Schnetzenhausen

In Schnetzenhausen findet an Heiligabend um 17 Uhr eine Krippenfeier im Pfarrgarten statt. Um 22 Uhr wird zur Wort-Gottes-Feier geladen. Die telefonische Anmeldung unter 0 75 41/4 11 12 ist erforderlich.

Nördliche Stadtteile

Um 15.30 Uhr lädt St. Maria in Jettenhausen zur Krippenfeier an Heiligabend ein, um 16 Uhr die Kirche Zum Guten Hirten. Für Letztere ist eine telefonische Anmeldung unter 0 75 41/3 88 74 12 nötig.

Im Gemeindehaus Berg findet um 16 Uhr eine Krippenfeier statt, um 17 Uhr ist eine Krippenfeier für ältere Kinder und Jugendliche in der Kirche Zum Guten Hirten geplant. Ebenfalls um 17 Uhr wird im Gemeindehaus Berg die Christmette mit einer Videoübertragung des Krippenspiels, das eine Stunde vorher stattfindet, gezeigt. Besucher können um 18.30 Uhr an der Christmette in St. Maria in Jettenhausen teilnehmen, um 21 Uhr in der Kirche Zum Guten Hirten.

Am Samstag, 25. Dezember sind die Gottesdienste um 8.45 Uhr im Gemeindehaus Berg, um 10.15 Uhr in der Kirche Zum Guten Hirten sowie ebenfalls um 10.15 Uhr in St. Maria in Jettenhausen.

Auch in der Pandemie ist es möglich, in der Adventszeit und an den Weihnachtsfeiertagen an Gottesdiensten teilzunehmen. | Bild: Marinovic, Laura

Die evangelischen Kirchenfeiern

Schlosskirche

Die Schlosskirche lädt an Heiligabend um 16 Uhr zum Familiengottesdienst mit Krippenspiel ein. Um 18 Uhr findet eine Christvesper statt und um 22 Uhr die Christmette. Das Pfarramt weist darauf hin, dass für jeden Gottesdienst etwa 100 Plätze vergeben werden können. Daher ist eine Anmeldung per E-Mail an schloss-fn@evkirche-rv.de erforderlich. Die Plätze werden nach Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Erlöserkirche

Die Erlöserkirche feiert am 24. Dezember um 16.30 Uhr einen Freiluftgottesdienst mit Krippenspiel vor der Kirche. Auch am Samstag, 25. Dezember, um 9.15 Uhr findet ein Festgottesdienst statt. Am 26. Dezember können Besucher um 10.15 Uhr am ökumenischen Gottesdienst mit Sternsingern in der katholischen Kirche Zum Guten Hirten teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Bonhoefferkirche

Am 24. Dezember um 16 Uhr lädt die Bonhoefferkirche zum Krippenspiel vor der Kirche ein. Um 18 Uhr können Besucher an der Christvesper teilnehmen. Am ersten Weihnachtsfeiertag findet um 10 Uhr das Christfest statt. Am 26. Dezember ist der „Digitale Ökumenische YouTube-Gottesdienst“ auf der Internetseite der Kirche verfügbar.

Paul-Gerhardt-Kirche

Am 24. Dezember können Besucher um 15 Uhr an einem Freiluftgottesdienst vor der Kirche teilnehmen und dem Krippenspiel beiwohnen. Am ersten Weihnachtsfeiertag findet um 10.30 Uhr der Gottesdienst statt.

Evangelische Kirchengemeinde Ailingen

In Ailingen wird an Heiligabend um 16 Uhr eine Weihnachtsgeschichte für Kinder angeboten. Die Veranstaltung findet im Freien statt auf dem Kirchplatz. Um 16.30 Uhr gibt es einen Freiluftgottesdienst auf dem Vorplatz des Gemeindezentrums. Am ersten Weihnachtsfeiertag findet um 10.15 Uhr der Gottesdienst mit 2G-Regelung statt.

Evangelische Kirchengemeinde Manzell

Bis zum 31. Dezember werden hier alle Gottesdienste unter freiem Himmel gefeiert. Die Gottesdienste gehen maximal 30 Minuten und finden bei jedem Wetter statt. Liederhefte, die ausgeteilt werden, dürfen mit nach Hause genommen werden mit der Bitte, sie beim nächsten Gottesdienst wieder mitzubringen. Für Senioren sind einzelne Stühle aufgestellt. Kinder bekommen ein Kinderkirchheft geschenkt.

An Heiligabend steht in der Kirche ab 11 Uhr eine Weihnachtsstation für Familien mit Kindern offen. Die Station ist bis zum 31. Januar aufgebaut und kann zu den Öffnungszeiten der Kirche besucht werden. Um 17 Uhr findet ein Lichtergottesdienst am Fildenplatz statt, um 22 Uhr der Gottesdienst zur Heiligen Nacht auf dem Kirchplatz.