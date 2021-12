Weihnachten vor 40 Minuten

Macht hoch die Tür – auch für die Ungeimpften? Was die Kirchen in der Region für die Weihnachtsgottesdienste planen

Wer darf an Weihnachten zu Christmette und Krippenspiel? Eine flächendeckende 2G-Regel gibt es von Landesseite aus nicht. So bleibt es den Landeskirchen, Bistümern und Gemeinden überlassen, wie sie mit den Ungeimpften umgehen. Dabei geht man in Südbaden und Oberschwaben durchaus unterschiedliche Wege – auch katholische und evangelische Kirche handeln verschieden.