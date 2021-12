Bodensee vor 4 Stunden

Weiße Weihnachten: Gibt es an Heiligabend und den Feiertagen Schnee am Bodensee?

In der Weihnachtswoche werden am Bodensee niedrige Temperaturen erwartet. Laut Meteorologe Jürgen Schmidt stehen die Chancen für Schnee an Heiligabend und den Feiertagen deswegen in jedem Fall besser als in den vergangenen Jahren.