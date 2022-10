Nachdem das erste Heimspiel des VfB Friedrichshafen in der neuen Spielstätte am Flughafen zunächst auf den 8. Dezember verschoben worden war, steht nun fest: Im Hangar R werden in diesem Jahr noch gar keine Volleyballspiele ausgetragen. Grund sind nach Angaben der Häfler Volleyballer Verzögerungen beim Umbau.

Der VfB werde daher vorübergehend wieder in die Messe ausweichen, heißt es in einem Pressetext von Freitag. Nach Ende der Messe Faszination Modellbau werde die Messehalle B2 bezogen. Bis 9. November trainieren Profis und Volley YoungStars in verschiedenen Häfler Sporthallen.

In der Messehalle werden laut Mitteilung etwa 2200 Zuschauer Platz finden. Weil die Haupttribüne in derselben Art und Weise installiert wird wie später im Hangar R, müssen Dauerkarteninhaber nicht ihre Plätze wechseln. In der Halle B2 sollen auch zwei von drei Heimspielen in der Champions League angepfiffen werden.