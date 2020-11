Über das Projekt

Das „Reallabor für den automatisierten Busbetrieb im ÖPNV in der Stadt und auf dem Land“ (Rabus) wird in Mannheim und in Friedrichshafen bis zum Ende des Jahres 2023 als ein weitgehend wirtschaftlicher ÖPNV-Betrieb mit elektrifizierten und automatisierten Fahrzeugen etabliert werden, heißt es in einer Pressemitteilung des zuständigen Forschungsinstituts für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart. In Mannheim sind zwei autonome Shuttlebusse vorgesehen, in Friedrichshafen drei. Innerorts sollen die Busse mit mindestens 40 Stundenkilometern und außerorts mit mindestens 60 Stundenkilometern unterwegs sein. Ein Shuttlebus bietet Platz für maximal 22 Fahrgäste, acht können im Sitzen mitfahren, 14 im Stehen. Das Projekt läuft bis Ende 2023. Weitere Informationen gibt es hier.