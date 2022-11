Der Städteschnellbus zwischen Friedrichshafen und Konstanz fährt ab Montag, 7. November nach einem neuen Fahrplan. Laut einer Mitteilung des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundes (Bodo) verbindet die Linie 7394 die beiden größten Städte am See im Winter sogar mit mehr Fahrten als bisher. Mit Saisonschluss des Ravensburger Spielelands in Meckenbeuren-Liebenau fahren die Städteschnellbusse nun wieder außerdem wieder ausschließlich auf ihrer Kernstrecke zwischen Friedrichshafen und Konstanz.

Im Sommer auch mit Verbindung zum Spieleland

Die Verlängerung zum Spieleland hat es im Sommer erstmals gegeben. Bei den Fahrgästen sei dies sehr gut angekommen, berichtet das zuständige Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB). Anreize, das Auto stehenzulassen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, hätten vor allem die Fahrpreise, die Ermäßigungen beim Spieleland-Eintritt, ein an den Öffnungszeiten orientierter Fahrplan sowie die umsteigefreien Verbindungen geboten. Von Konstanz, Meersburg, Hagnau und Immenstaad konnte man erstmals direkt zum Spieleland und wieder zurückfahren. Dank der Finanzierung durch den Bodenseekreis werde es das auch 2023 wieder geben, kündigt die RAB an.

Elf statt bisher neun Mal täglich

Einen umfangreichen Fahrplan gebe es auch während der Winterzeit. Künftig fährt der Städteschnellbus montags bis freitags elf statt bisher neun Mal täglich von Friedrichshafen-Stadtbahnhof nach Konstanz und zurück. Die Fahrten an Wochenenden und Feiertagen bleiben mit Blick auf den großen Zuspruch bestehen, heißt es weiter: sieben Mal täglich hin und zurück. Zudem erreiche der Städteschnellbus weiterhin den Friedrichshafener Flughafen – unter der Woche sieben Mal täglich, am Wochenende und an Feiertagen sechs Mal.

Bodensee ÖPNV-Ticket auf dem Bodensee: Warum der Nahverkehr via Schiff ein dickes Brett ist Das könnte Sie auch interessieren

Kleinere Änderungen gebe es auf Konstanzer Seite. Um die Fähren zuverlässiger zu erreichen, fahren die Busse dort 4 Minuten früher ab. Besonders zu größeren Veranstaltungen empfiehlt Bodo den Städteschnellbus. Den detaillierten Fahrplan, Verbindungsauskünfte und Informationen zu den Fahrpreisen gibt es online.