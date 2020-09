Das Ringen um rund dreieinhalb Hektar Seewald ist vorerst beendet. Das Waldstück gehört zu einer möglichen Erweiterungsfläche für Liebherr-Aerospace und Aerospace Transmission Technologies (ATT). Jetzt gab das Unternehmen bekannt, man habe sich nach eingehender Prüfung vorerst gegen die ursprünglich geplante Werkserweiterung der Friedrichshafener Niederlassung entschieden. Auch die Aerospace Transmission Technologies GmbH, das Joint Venture zwischen Liebherr und Rolls-Royce, sei betroffen und lege seine Erweiterungspläne auf Eis.

Unterschriften gegen Rodung des Waldstücks

Umweltverbände hatten zuletzt mehr als 5000 Unterschriften gegen die Rodung des Waldstücks gesammelt, Kleingärtner weitere knapp 900. Kurz nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie hatte Liebherr die Stadt schließlich um ein Planungsmoratorium bis September diesen Jahres gebeten. Daraufhin hatte der Gemeinderat beschlossen, dass eine Entscheidung über das weitere Vorgehen erst im vierten Quartal 2020 erfolgen soll.

Nun sind die Würfel gefallen, schreibt Liebherr in einem Pressetext. „Die Luftfahrt gehört zu den am härtesten durch die Covid-19 Pandemie getroffenen Branchen. Wir haben uns deshalb die Zeit genommen, um eingehend die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie im Allgemeinen und direkt auf unsere Werke in Lindenberg und Friedrichshafen bewerten zu können“, so die Geschäftsführung der Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH. Kunden hätten ihre Nachfragen erheblich reduziert, viele Flugzeugflotten blieben nach wie vor auf dem Boden. Bei manchen Airlines drohe der Konkurs und die Flugzeughersteller hätten bereits einen massiven Produktionsrückgang veranlasst sowie Stellenabbau angekündigt.

Das trifft die Liebherr-Aerospace eigenen Angaben zufolge mit ganzer Wucht: „Aus unserer Sicht gehen wir in diesem Jahr von einem Umsatzrückgang zwischen 30 und 40 Prozent aus. In voraussichtlich den nächsten drei bis fünf Jahren wird sich dies nur etwas bessern“, so die Geschäftsführung der Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH:

„Es ist deshalb nicht angezeigt, unsere Werkserweiterung derzeit weiter zu verfolgen. Wir haben uns deshalb entschieden, die Erweiterung auf unbestimmte Zeit zu verschieben.“