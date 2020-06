Das Ringen um rund dreieinhalb Hektar Seewald könnte sich coronabedingt noch bis Ende des Jahres ziehen. Was das Virus mit dem Waldstück zu tun hat? Die 3,6 Hektar Seewald gehören zu einer möglichen Erweiterungsfläche für Liebherr-Aerospace und Aerospace Transmission Technologies (ATT). Und die Corona-Krise hat massive Auswirkungen auf die Luftfahrt, wie einer Vorlage für den Finanz- und Verwaltungsausschusses (FVA) sowie den Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) des Gemeinderats zu entnehmen ist.

Die Firmen bitten daher nun darum, die Entscheidung bezüglich der weiteren Standortplanung zurückzustellen. Bis September wollen sie zunächst die voraussichtliche Entwicklung der Märkte und Bedarfe beobachten. In nichtöffentlicher Sitzung wurde der Gemeinderat der Stadt zufolge bereits Ende Mai informiert.

Inzwischen werden mehrere Erweiterungsoptionen geprüft

Rückblende: Für die Erweiterung der beiden Firmenstandorte im Häfler Osten ist im Bereich des Gewerbegebiets „Am Flughafen“ eine rund 2,2 Hektar große städtische Optionsfläche reserviert. Nachdem sich diese aus Sicht der Firmen aber nur bedingt für eine Standortentwicklung eignet, kam die bis in den Seewald reichende Erweiterungsoption ins Spiel.

Sie sorgte für massive Kritik. Umweltverbände sammelten mehr als 5000 Unterschriften gegen die Rodung, Kleingärtner in Sorge um ihre ebenfalls zum Gebiet eines neuen Bebauungsplans gehörende Anlage weitere knapp 900. Im vergangenen Herbst beantragte die Gemeinderatsfraktion des Netzwerks für Friedrichshafen, die Aufstellungsbeschlüsse für das zugrunde liegende „Gewerbegebiet Adelheidstraße Ost“ von November 2018 aufzuheben. Inzwischen prüfen die Firmen auch alternative Optionen mit einem reduzierteren Waldeingriff – oder ganz ohne.

Zu prüfen und zu beobachten gilt es nun aber womöglich auch, in welchem Umfang der Erweiterungsbedarf in Krisen-Zeiten überhaupt gegeben ist. „Liebherr und ATT hoffen, dass im September 2020 belastbare Zahlen zur Entwicklung des Luftfahrtmarktes vorliegen, um eine Entscheidung für mittel- und langfristige Planung der Werkserweiterung ... vornehmen zu können“, schreibt die Stadt. Über den Netzwerk-Antrag soll laut Beschlussvorlage nun erst im vierten Quartal des Jahres entschieden, die Kaufoption für das Grundstück im Gewerbegebiet „Am Flughafen“ erneut verlängert werden.

Der FVA tagt am Montag, 15. Juni ab 17 Uhr öffentlich in der Messehalle A2, der PBU am Dienstag, 16. Juni ab 16 Uhr.