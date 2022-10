Sonja Roth kratzt mit einem Spatel alte Farb- und Schmutzreste von den Bodenfliesen, Carla Klose kärchert, Antonia Ronner und Jannik Oslender glätten die Wände. Bis in knapp einer Woche wollen sie das alte Ladenlokal sanieren und in ein öffentliches Wohnzimmer umgestalten. Der Raum am Buchhornplatz 6 stand zuletzt leer und wurde als Lager genutzt. „Wir wollten das Seekult-Festival in die Innenstadt holen. Dieser Raum wird unser Hauptquartier, wir werden ihn für Filmabende, Videoinstallationen und als Café nutzen“, sagt Niklas Ehrit, einer der Projektleiter.

Aus dem abgenutzten Ladenlokal am Buchhornplatz soll bis zum Seekult-Festival, das am 20. Oktober beginnt, ein öffentliches Wohnzimmer werden. | Bild: Corinna Raupach

Zwölf Studenten der Zeppelin-Universität (ZU) organisieren das Seekult-Festival im Rahmen eines Seminars. Vom 20. bis 29. Oktober bieten sie 23 Veranstaltungen an. In dem Raum am Buchhornplatz sind Bar- und Filmabende geplant, Wohnzimmerkonzerte mit Lora und Flirt sowie Videos von Alicia Augustin und Riikka Tauriainen. Auf dem Buchhornplatz laden die Installationen „Beam me up, Scotty“ und ein Projekt von Charlotte Hayes und Lotte Schäff ihr Publikum zum Mitmachen ein. Beim Auftaktkonzert stehen die Berliner Sängerin Catlaine, Morris und Odi sowie das Trio Schorl3, dessen „Sprudelpop“ schon bei der Langen Nacht der Musik begeisterte, im Kulturhaus Caserne auf der Bühne.

Carla Klose und Sonja Roth reinigen den Boden. | Bild: Corinna Raupach

Ebenfalls auf dem Festivalprogramm stehen Führungen durch das Zeppelin Museum, den Kunstverein, die „Katakomben des Graf-Zeppelin-Hauses“ und die Ausstellung von Riikka Tauriainen. Am Sonntag leiten der Journalist Jens Poggenpohl und Markus Müller, Präsident der Landesarchitektenkammer, zu einem „Spaziergang für Schwarzseher“ – einen Stadtrundgang zwischen Geschichte, Industrie und Architektur.

Friedrichshafen Mehr Geld, viel Programm, große Baupläne: Team der Caserne hat eine Menge vor Das könnte Sie auch interessieren

Das Festival trägt in diesem Jahr den Titel „Grauzonen. Ein Festival der Zwischenräume“. Das Organisationsteam der ZU hat sich zu Beginn der Planungen intensiv mit Friedrichshafen und seiner Geschichte auseinandergesetzt. „Wir finden es sehr spannend, dass die Industrie in der Stadt eine so prominente Rolle spielt. Und es ist uns aufgefallen, dass es hier viele Identitäten gibt, die sich nicht mischen. Das finden wir schade“, sagt Ehrit. Auch deshalb hat das studentische Festival in diesem Jahr seine Heimat im Fallenbrunnen verlassen, ist mitten in die Stadt gezogen und Kooperationen eingegangen mit Zeppelin Museum, Kunststiftung, Kunstverein, Kulturhaus und Firmen.

Dieser Raum wird während des Festivals für Videoinstallationen, Filmabende, Konzerte und als Café genutzt werden. | Bild: Corinna Raupach

In Friedrichshafen vermisst das Organisationsteam öffentliche Räume, in denen sich Menschen begegnen können, ohne etwas zu konsumieren. Sein Wunsch wäre, das Wohnzimmer für alle über das Festival hinaus bestehen zu lassen. „Unser Konzept ist als Zwischennutzung gedacht. Wir bekommen den Raum mietfrei von der Besitzerin und richten ihn dafür her. Im Anschluss könnte er als Kulturraum für studentische und andere Projekte genutzt werden“, sagt Niklas Ehrit. Während des Festivals ist der Raum geöffnet. Jeder ist eingeladen, sich dort aufzuhalten und Kontakte zu knüpfen. Eintritt zahlen oder ein Getränk kaufen muss dafür niemand. Alle Veranstaltungen bis auf das Eröffnungskonzert sind gratis.

Jannik Oslender und Antonia Ronner bearbeiten die Wände. | Bild: Corinna Raupach

Bei der Sanierung und Gestaltung des Raums unterstützt das Architektenkollektiv Baukreisel. Die Mitglieder haben sich vor dem Hintergrund von Ressourcenknappheit und Klimakrise dem sogenannten zirkulären Bauen verschrieben. Jonas Läufer vom Kollektiv gefällt es, einen Raum zu renovieren, der durch die intensive Nutzung als Pizzeria, Imbiss und Kiosk verschlissen wurde. „Wir arbeiten hier mit viel Sorgfalt, sodass wirklich eine Verbesserung entsteht“, sagt er.

Bodenseekreis Wincent Weiss, Sarah Connor und Nico Santos: So schön waren die Open Airs in diesem Sommer Das könnte Sie auch interessieren

Zum zirkulären Bauen gehört auch die weitere Nutzung von Baustoffen nach einem Abriss. „Dieses Material wird beim konservativen Bauen auf die Deponie geworfen. Aber vieles davon kann man wiederverwenden“, sagt Läufer. Im Raum am Buchhornplatz hängen zum Beispiel Lampen aus einer Grundschule in Ditzingen, die das Kollektiv vor dem Abriss durchforsten durfte. Auch ein Vorhang aus der Schule wird wieder eingesetzt. Die beweglichen Möbel werden teils aus Gebrauchtem aufgearbeitet, teils neu gebaut und nach Abschluss des Festivals zur Deckung der Kosten verkauft.

In dieser Ecke ist eine Bar geplant. | Bild: Corinna Raupach

Es bleibt noch einiges zu tun am Buchhornplatz 6, vom Streichen der Wände und der Decke über das Anbringen eines Beamers bis zur Renovierung der Toiletten. Aber Studenten und Architekten sind optimistisch, dass sich hier in wenigen Tagen jede Menge Kunst, Kultur und Begegnung ereignet.