Friedrichshafen vor 3 Stunden

Sechs Monate Haftstrafe ohne Bewährung für Drohung per SMS

Wegen gefährlicher Körperverletzung in Verbindung mit versuchter Nötigung musste sich ein 30-Jähriger aus Friedrichshafen in Tettnang vor Gericht verantworten. Aufgrund der Rechtslage wurde der Anklagepunkt der Körperverletzung fallengelassen – für die Drohung per SMS muss der 30-Jähriger aber sechs Monate in Haft, ohne Bewährung.