Messen sind Massenveranstaltungen, und die gehen in Zeiten des verordneten zwischenmenschlichen Abstands gerade gar nicht. Seit der „Pferd Bodensee„ Ende Februar liegt das Geschäft der Häfler Messemacher deshalb brach. Keine IBO, keine Tuning World am See. Vor September läuft hier nichts mehr, was der Messe Geld in die Kasse bringt.

Das heißt: Fast nichts. Denn in dieser Krise erweist sich das Messegelände als multifunktional nutzbar. Zuerst stellt das Landratsamt Notbetten für Urlauber auf, die dann am Flughafen doch nicht stranden. Dann richtet die Behörde eine Corona-Fieberambulanz mitten in der Messehalle ein. Im Mai wird ein provisorischer Sitzungssaal für den Häfler Gemeinderat hergerichtet. Wo genau, wissen die Verantwortlichen noch nicht – es gebe einige Optionen auf dem Gelände. Und nun gibt es selbst für die größte Halle einen neuen Verwendungszweck: Autokino!

Damit wäre für vier von zwölf Hallen ein neues Nutzungskonzept in Corona-Zeiten gefunden. Liebe Messemacher: Da ist noch viel Platz für weitere Ideen.