Seit dem 9. Juli und für rund drei Monate hat Tui nach Angaben des Bodensee-Airports einen Airbus A320 in Friedrichshafen stationiert. Die Fluggesellschaft European Air Charter steuere mit der 180-sitzigen Maschine Ziele rund um das Mittelmeer an. Dazu gehören neben Mallorca bislang Rhodos und Kreta. Im Rahmen dieses Flugprogramms wird nun außerdem zweimal wöchentlich – montags und freitags – die beliebte Ferieninsel Kos in der griechischen Ägais angesteuert, teilen die Flughafenbetreiber mit. Buchbar seien die Flüge über Tui sowie in jedem Reisebüro.

Zu Beginn der Schulferien in Österreich und der Schweiz hatte der Flughafen vor rund zwei Wochen erklärt, dass die Abteilungen und Partnerunternehmen, die am Bodensee-Airport für Flugzeugabfertigung, Check-in und Boarding sowie Sicherheitskontrollen zuständig sind, personell gut auf die erste große Reisewelle vorbereitet seien. Um entspannt in den Urlaub zu starten, sollten die Gäste frühzeitig am Flughafen sein, hieß es weiter: spätestens eineinhalb Stunden, besser zwei Stunden vor Abflug reichten aus.