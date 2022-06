Am Bodensee-Airport gibt es wieder einen Duty-Free-Shop. Einkaufen können Passagiere hier bereits seit Ostern, am Freitag wurde der Laden namens Lakepoint nun offiziell eröffnet. Der bisherige Betreiber Eurotrade hatte sich vor einem Jahr, mit Corona und rückläufigen Passagierzahlen, aus Friedrichshafen zurückgezogen. „Das war vorhersehbar“, sagt der Geschäftsführer des Flughafens, Claus-Dieter Wehr. Der Mietvertrag sei ohnehin ausgelaufen. Dann fiel die Entscheidung, den Shop zukünftig in Eigenregie zu betreiben.

Matthias Utz, Martin Enk-Pieper, Silke Klostermann, Jens Degner, Claus-Dieter Wehr und Kathleen Becker (von links) durchtrennen das Band zur offiziellen Eröffnung des Duty Free Shops. | Bild: Anette Bengelsdorf

Regionale Produkte im Angebot

Zunächst galt es, den Laden auf Vordermann zu bringen. „Die Fläche war spärlich und unansehnlich“, beschreibt Wehr. Zusammen mit der Architektin Silke Klostermann, Jens Degner von Airport Commercial Services und Martin Enk-Pieper von BERetail wurde ein Konzept entwickelt, das die Aufenthaltsqualität verbessern und den Bezug zur Region herstellen sollte. Neben dem Standard-Sortiment, das Duty-Free Shops weltweit offerieren, wurden Produkte von Erzeugern aus der Umgebung ins Programm genommen.

Ein runder, blauer Teppich in der Mitte des Shops soll an den Bodensee erinnern und eine Ruheinsel bieten. | Bild: Anette Bengelsdorf

Ein großer, runder, blauer Teppichboden in der Mitte des Shops als Reminiszenz an den Bodensee, eine Fototapete mit dem typischen Berg-See-Reben-Motiv im Lounge-Bereich und eine Verkostungstheke, an der Passagiere regionale Produkte probieren können, sollen für attraktives Ambiente sorgen.

Nachdem Ende März die Bauarbeiten abgeschlossen und der Hauptlieferant gefunden war, die Ware am 11. April angekommen und der Karfreitag durchgeackert war, konnte am Samstag vor Ostern das erste Mal verkauft werden. „Das war ein Kraftakt“, sagt Wehr. Nun sei er froh, dass der Shop angenommen werde und vor jedem Flug Passagiere in der Lounge-Ecke sitzen können.

Shop-Leiterin Kathleen Becker ist begeistert von ihrem neuen Job. 37 Jahre lang sei sie im Einzelhandel tätig gewesen und habe sich mit 53 Jahren etwas Neues gewünscht. Es sei etwas Großes und Schnelles geworden, sagt sie. Zusammen mit vier Mitarbeiterinnen kümmert sie sich jetzt um die Bedürfnisse der Kunden. Und das, findet sie, unterscheide sich hier am Flughafen fundamental von anderen Einzelhandelsgeschäften. Die Passagiere seien durchweg gut gelaunt, die Beratungszeit beschränke sich zwangsläufig auf ein Minimum. Beschwingt durch die Vorfreude auf den Urlaub, sei aber sogar Höflichkeit angesagt. Es herrsche eine ganz besondere Atmosphäre, sagt sie.

Shopleiterin Kathleen Becker (Mitte) wird von vier Mitarbeitern unterstützt, mit ihr im Bild: Barbara Bauer (links) und Anita Fruth. | Bild: Anette Bengelsdorf

Bodensee-Airport leidet unter gestrichenen Flügen

Doch nicht alle Flüge generieren Umsatz im Shop. So bringe zum Beispiel eine Lufthansa-Maschine um 18 Uhr keinen Gewinn. Heben Passagiere dagegen zu Urlaubsflügen ab, werde gerne von Süßigkeiten über Spielzeug bis zu Bodensee-Wein eingekauft. Davon, dass das Leben am Flughafen wieder so wird, wie es früher einmal war, mag Claus-Dieter Wehr aber noch nicht einmal träumen.

Zwar würden sich die Passagierzahlen positiv entwickeln, doch stehe die nächste Winter-Welle bereits am Horizont und auch derzeit leide der Bodensee Airport unter der Streichung von Flügen. Denn fällt beispielsweise ein Flug von Frankfurt weg, ist davon auch der Zubringer von Friedrichshafen betroffen.