11,9 Millionen Euro Umsatz: Weniger Geschäft hatte die Messe Friedrichshafen nur im Jahr 2020 mitten in der Corona-Pandemie. In den Jahren davor verbuchte die Messe Umsätze um die 35 Millionen Euro. Selbst 2021 kamen rund 5 Millionen Euro mehr in die Kassen.

Auch das Geschäftsjahr 2022 sei noch von der Corona-Krise gezeichnet, teilte die Messegesellschaft am Donnerstag mit. Im ersten Quartal mussten durch das Veranstaltungsverbot sieben Ausstellungen abgesagt oder verschoben werden.

Doppelt so viele Besucher wie im Vorjahr

Doch unterm Strich fanden wieder sieben eigene Messen, zwölf Gastveranstaltungen und viele Tagungen und Kongresse statt, mehr als in den beiden Vorjahren. Insgesamt 365.000 Besucher waren am Ende sogar doppelt so viele wie im Jahr 2021 (175.000).

Trotzdem bleibt das Ergebnis hinter den Erwartungen zurück. Die Messe Friedrichshafen schließt das Geschäftsjahr mit einem Defizit von 1,4 Millionen Euro ab und rutscht damit genau wie 2020 in die Verlustzone. Damals brauchte die Messe eine Finanzspritze ihres Hauptgesellschafters, der Stadt Friedrichshafen, von 5 Millionen Euro.

Die Fahrradmesse Eurobike fand im Juni schon zum zweiten Mal in Frankfurt statt. Mit 1.900 Ausstellern waren rund 300 mehr als bei der Premiere im Jahr zuvor dabei. | Bild: Andreas Arnold

In der Jahresbilanz 2022 fehlen Umsatz und Ergebnis der Eurobike sowie der Luftfahrtmesse Aero, erklärt die Geschäftsleitung die schlechten Zahlen. Beide Leitmessen gehören heute zur Fairnamic GmbH, die die Messen Friedrichshafen und Frankfurt im vergangenen Jahr gegründet haben. Was Eurobike und Aero erwirtschaftet haben, fließe erst in die Bilanz 2023 ein. Außerdem fand keine Fakuma statt, die als große Kunststoffmesse in Friedrichshafen alle zwei Jahre für einen hohen Umsatz sorgt.

Fairnamic GmbH zahlt erst 2023

Die Eurobike fand 2022 erstmals in Frankfurt statt und habe sich dort „hervorragend präsentiert“, wird Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann in der Mitteilung zitiert. Die strategische Entscheidung, beide Messen zu verkaufen, erweise sich als absolut richtig. „Nur durch eine Verlegung des Veranstaltungsortes konnten wir die Eurobike weiterhin an das Messeteam am Bodensee binden.“

Durch das negative Jahresergebnis zahlt die Messe Friedrichshafen für 2022 erneut keine Miete an die Besitzgesellschaft. Im Jahr zuvor floss durch den Verkaufserlös von Eurobike und Aero eine Rekordmiete von rund 40 Millionen Euro.