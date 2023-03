Die Fluggesellschaft Tailwind sowie die neue türkische Airline Mavi Gök erweitern in den Pfingst- und Sommerferien den Flugplan vom Bodensee-Airport in die Türkei – zusätzlich zu Corendon Airlines, die ab dem 2. April jeweils zweimal wöchentlich Friedrichshafen mit Antalya verbindet. Das teilt der Flughafen in einem Pressetext mit.

Friedrichshafen Daumen hoch, dann kann's losgehen! So läuft der Betrieb am Bodensee-Airport

Mavi Gök Airlines ist den Angaben zufolge im Auftrag des Reiseveranstalters Neckermann Reisen unterwegs und fliegt in den Sommerferien jeweils sonntags mit einer Boeing 737-800 nach Antalya.

Spanische Albstar startet immer sonntags

Wie der Flughafen weiter informiert, legt der Reiseveranstalter TUI ebenfalls zusätzliche Flüge nach Mallorca auf. Und mit Beginn der Pfingstferien bis Ende Oktober soll immer sonntags die spanische Albastar vom Bodensee aus nach Palma de Mallorca starten. Auch hier komme eine Boeing 737-800 mit 189 Sitzplätzen zum Einsatz.

Buchungen sind über die Reiseveranstalter oder im Reisebüro möglich.