Weil er im Verdacht steht, seit Anfang Oktober im Häfler Stadtgebiet mehrfach Frauen unsittlich berührt und belästigt zu haben, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen einen 29-Jährigen. Der Tatverdächtige befindet sich seit Montag in Haft.

Tatverdächtiger bedroht Frau vor Gericht

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hat der Tatverdächtige vorwiegend auf offener Straße Frauen gegen ihren Willen begrapscht, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Ermittler kamen schnell auf die Spur des 29-Jährigen und nahmen ihn in Gewahrsam, heißt es weiter. Schon am Folgetag soll der Mann jedoch für weitere Belästigungen verantwortlich gewesen sein. Bei einer Vorführung beim Amtsgericht, bei der von einem Richter eine mehrtägige Gewahrsamnahme in einer Justizvollzugsanstalt angeordnet wurde, beleidigte und bedrohte der Tunesier eine Dolmetscherin, teilen die Behörden weiter mit.

Nachdem er sich am vergangenen Sonntag, erneut auf freiem Fuß, vor zwei Mädchen im Stadtgebiet entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll, nahmen Beamte ihn im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Im Polizeirevier beleidigte der Mann im weiteren Verlauf die Einsatzkräfte und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Haftbefehl gegen 29-Jährigen

Am Montag wurde der 29-Jährige beim Amtsgericht Tettnang dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl erließ. Weil er vor der Vorführung nach einer Beamtin trat und bei Gericht auch seinen Dolmetscher angriff, drohen dem Tatverdächtigen weitere strafrechtliche Folgen.