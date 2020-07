Weil der traditionelle Hasenklee auf dem Adenauerplatz dieses Jahr nicht möglich ist und auch alle Veranstaltungen außerhalb der Schule laut Corona-Verordnung verboten sind, haben der Seehas, seine Helfer, Unterstützer und Oberbürgermeister Andreas Brand kurzerhand umgeplant: Dieses Jahr gibt es den Hasenklee „dezentral“ in den ersten Klassen an den Grundschulen, inklusive Videogruß und glänzenden Kinderaugen.

„Corona hat dieses Jahr neue Regeln vorgegeben, auch mir“, wird der Seehas in einer Mitteilung der Stadt zitiert. „Aber eins bleibt: der Hasenklee.“ Mit der Absage des Seehasenfestes war dem Seehas und allen Beteiligten klar, dass der Hasenklee seinen Weg zu den Häfler Erstklässlern finden wird. Und da dies eben sein muss, dieses Jahr unter Corona-Bedingungen.

Seit Mittwoch und noch bis Freitag wird der Hasenklee verteilt und sorgt für Aufregung bei den Erstklässlern: In den Schulen haben die Lehrer die Übergabe organisiert, der Hasenklee war längst von fleißigen Helfern gepackt und vor wenigen Tagen mit Hilfe der städtischen Baubetriebe an die Schulen ausgeliefert worden.

„Eine Überraschung sollte es schon sein“

Alles unter strengster Geheimhaltung, das war dem Seehas wichtig: „Eine Überraschung sollte es schon sein – denn für die Erstklässler ist der Hasenklee etwas Besonderes.“

Weil der Seehas wegen der Corona-Regeln nicht durch alle ersten Klassen ziehen konnte, hat er einen Gruß für die Erstklässler als Videobotschaft vom See aus aufgenommen. Die Videobotschaft wird zur Übergabe in den Schulklassen gezeigt, ganz exklusiv und nur dort.

Und was ist nun im Hasenklee drin? Wie immer etwas zum Spielen und zum Knabbern. Außerdem haben die Mitglieder des Graf-Zeppelin-Fanfarenzuges kleine Trommeln für die Erstklässler gebastelt. Der Seehasenfanfarenzug steuert CDs mit Fanfarenzugklängen und Klebe-Tattoos bei.

Leseausweis, Buch-Gutschein und Plüsch-Seehas

Vom Medienhaus am See gibt es „Post von Frieda“ mit einem Leseausweis und einem Buch-Gutschein. Außerdem haben Stadt und Stadtwerk am See für Häfler Gutscheine zusammengelegt. Und natürlich: Der Seehas in Plüsch.