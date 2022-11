Zahlen zum MCB

Der Medizin Campus Bodensee hat mit seinen Kliniken in Friedrichshafen und Tettnang insgesamt zirka 2000 Mitarbeiter und 510 Planbetten, davon 370 am Hauptstandort. 2021 wurden rund 17.700 Patienten stationär behandelt, fast doppelt so viele ambulant (33.000). Die Zahl der Geburten stieg erneut auf knapp 1300.