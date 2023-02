Die für Freitag geplanten Flüge werden normal abgefertigt, teilt der Flughafen in einem Pressetext mit. Lufthansa habe aber die vier geplanten Flüge nach Frankfurt gestrichen, da der Flughafen in Frankfurt bestreikt wird. Betroffene Passagiere sollen sich dem Bodensee-Airport zufolge direkt an die Lufthansa oder ihr Reisebüro wenden und nicht zum Flughafen kommen.

Streik führt zu zusätzlichem Verkehr am Bodensee-Airport

Darüber hinaus erwartet der Bodensee-Airport zusätzlichen Verkehr, heißt es weiter. Der Grund: Ausweichlandungen aus Stuttgart, da auch am Stuttgarter Flughafen streikbedingt kaum Flüge abgefertigt werden. „Wir haben zusätzliches Personal für den morgigen Tag aktiviert um auch für die Fluggäste dieser ungeplanten Flüge, den gewohnten schnellen und reibungslosen Service hier in Friedrichshafen bieten zu können“, so Bernd Behrend, Pressesprecher am Bodensee-Airport.