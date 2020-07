von Kerstin Mommsen und Mona Lippisch

Die Schüler der Kursstufe 1 des Graf-Zeppelin-Gymnasiums bleiben heute zu Hause. Am Donnerstagabend um 21.17 Uhr meldete die stellvertretende Schulleiterin, Annette Fuchs, einen Corona-Fall in der Kursstufe 1.

Eine Schülerin des Häfler Graf-Zeppelin-Gymnasiums der Jahrgangstufe 1 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Da gab die Schulverwaltung am Donnerstagabend per Mail an die Schüler der Stufe bekannt. | Bild: Daniela Biehl

In der Mail, die an die Eltern versandt wurde und die dem SÜDKURIER vorliegt, heißt es: „Leider konnten wir beim Gesundheitsamt zu dieser Uhrzeit niemanden erreichen. Vorsichtshalber bleiben bitte am Freitag alle Schüler*innen der Kursstufe 1 zuhause.“ Nähere Angaben zu dem Fall gab es in der E-Mail nicht.

Corona-Fall in der Hugo-Eckener-Schule

Einen bestätigten Corona-Fall gibt es auch an der Hugo-Eckener-Schule in Friedrichshafen. Die Eltern einer Schülerin hatten der Schule am Donnerstagabend mitgeteilt, dass ihre Tochter positiv auf das Coronavirus getestet wurde. „Das Gesundheitsamt hat den Fall am Freitagmorgen bestätigt“, sagt Schulleiterin Sabine Harsch auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Schulleiterin Sabine Harsch hat die betroffenen Schüler und Lehrer am Donnerstagabend über den Corona-Fall informiert. | Bild: Hugo Eckener Schule

Alle Schüler, die Kontakt zur infizierten Schülerin hatten, seien „sofort“ informiert worden. „Es sind etwa zehn Schüler, die davon betroffen sind“, so Harsch. Um welche Klassenstufe es sich handelt, will die Schulleiterin nicht bekanntgeben

Betroffene Schüler und Lehrer bleiben heute zuhause

Sowohl die betroffenen Schüler als auch die Lehrer bleiben heute zuhause. „Es findet digitaler Unterricht statt. Zum Glück sind die Wege mittlerweile kurz und die Schüler sind schnell informiert.“

Sieben akute Corona-Fälle im Kreis

Mittlerweile steigt die Zahl der Corona-Infizierten im Bodenseekreis wieder leicht an. Wie es auf der Homepage des Landkreises Bodenseekreis heißt, gelten aktuell sieben Menschen als infiziert, am Mittwoch waren es noch fünf.