Der Flughafen Friedrichshafen braucht bekanntlich erneut eine Finanzspritze in Millionenhöhe. Nachdem sich der Kreistag vergangene Woche mehrheitlich für ein entsprechendes Finanzierungskonzept ausgesprochen hat – Grüne und Linke stimmten dagegen –, soll am Montag der Friedrichshafener Gemeinderat abstimmen.

Regierungspräsidium hat Beschlussvorschlag überprüft Nach dem Beschluss des Kreistags hatte die Grünen-Kreistagsfraktion Zweifel am Beschlussvorschlag angemeldet und das Regierungspräsidium Tübingen um Überprüfung gebeten. Die Grünen stellten infrage, ob der Beschlussvorschlag zum Flughafen Friedrichshafen rechtmäßig war. Eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Tübingen teilte am Freitag auf Anfrage mit: „Der Beschlussvorschlag ist geprüft worden, es liegen keine Rechtsmängel vor.“

Bereits vorab kündigt die Grünen-Fraktion des Gemeinderats an, dass sie eine weitere Unterstützung für den Flughafen ablehnt. In einem Pressetext erklären die Mitglieder: „Der Flughafen Friedrichshafen hat wirtschaftlich betrachtet keine Perspektive. Er wird sich weder kurz- noch langfristig rechnen und bleibt ein Millionengrab.“ Bis 2030 rund 23 Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt für den Flughafen zu investieren, lehne man daher ab. Die Unternehmensberatung Roland Berger war zuletzt in einem Gutachten zu dem Ergebnis gekommen: der Bodensee-Airport hat eine Zukunft, aber nicht ohne finanzielle Hilfe.

Anteilseigner des Flughafens Neben der Stadt Friedrichshafen und dem Bodenseekreis mit jeweils knapp 40 Prozent hält das Land Baden-Württemberg fünf Prozent der Anteile. Anteilseigner sind zudem ZF Friedrichshafen AG (4,32), die Technische Werke Friedrichshafen GmbH (4,11), die Luftschiffbau Zeppelin GmbH (3,54), die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (1,57), die DADC Luft- und Raumfahrt Beteiligungs GmbH (Airbus/Dornier, 0,98) und die MTU Friedrichshafen GmbH (0,98).

Grünen-Fraktionsvorsitzende Anna Hochmuth betont: „Wir können und wollen den Bürgern nicht erklären, warum wichtige Projekte hinten anstehen müssen, während Millionen für den Flughafen draufgehen sollen – in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie viele Häfler vor existenziellen Herausforderungen stellt.“ Man gebe Gelder aus, die für andere kommunale Projekte fehlen werden, ergänzt Regine Ankermann. Auch aus Klimaschutzgründen sprechen sich die Grünen eigenen Angaben zufolge gegen den Flughafen aus. Als Alternative stellen sich die Grünen ein Mischgebiet aus Naherholung, Wohnbau und Gewerbe vor.

Kritik üben sie auch am Gutachten der Beraterfirma. Diesem fehle es unter anderem an ganzheitlicher Betrachtung aller Optionen und an Nachnutzungsszenarien. Darüber hinaus halten die Grünen einige Zahlen für wenig belastbar und ihnen fehlt ein dezidiertes Alternativszenario bei Schließung des Flughafens. „Ein ‚Weiter so‘ darf es nicht geben“, sind sie sich einig.

Die Sitzung des Gemeinderats beginnt am Montag um 16 Uhr und findet im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses statt. Der Flughafen ist dabei Tagesordnungspunkt zwei.