Millionen für den Flughafen: Kreistagsfraktion der Grünen stellt Rechtmäßigkeit des Beschlussvorschlags infrage

Der Flughafen Friedrichshafen braucht in den nächsten Jahren zum Überleben erneut eine Finanzspritze in Millionenhöhe. Der Kreistag des Bodenseekreises hat am Mittwoch abgestimmt und sich mehrheitlich für das Finanzierungskonzept ausgesprochen. Jetzt melden die Grünen Zweifel am Beschlussvorschlag an und bitten das Regierungspräsidium Tübingen, diesen zu überprüfen.