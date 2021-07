„Als Botschafter seid ihr einfach einmalig, durch eure Initiative sind insgesamt schon 53 000 Euro Spenden zusammengekommen, ihr ahnt es gar nicht, was das für uns bedeutet“, sagte Brigitte Waltl-Jensen vom Kinderhospiz, denn die Einrichtungen ist auf Spenden angewiesen. Auch am Samstag war die Spendenbereitschaft wieder groß. Zuletzt hatte Uwe Köppe, Vorsitzender des Fanfarenzuges, 2600 Euro in einem privaten Spendenlauf gesammelt. Gerlinde Ajiboye-Ames überbrachte eine Spende von der Kirchengemeinde St. Petrus Canisius. Bürgermeister Dieter Stauber, selbst aktiv im ältesten Fanfarenzug der Stadt, hatte Grüße und den Geldumschlag von der Stadt dabei, Klaus Gommeringer brachte die Spende vom Seehasenpräsidium und Marketingleiter Stefan Gessler die von der Volksbank. Auch die Fanfarenzüge Oberzell, Ravensburg und Langenargen haben sich großzügig gezeigt.

Dann kam endlich das, worauf sich alle Musiker schon so lange und so sehr gefreut hatten: „Endlich wieder spielen – gemeinsam und vor Publikum. „Es fühlt sich an wie immer, es fühlt sich an wie Seehasenfest, es fühlt sich richtig an“, freute sich Uwe Köppe. Der erste öffentliche Auftritt der Fanfarenzüge im Jahr 2021 im Lammgarten lockte auch ein paar Zaungäste auf die Uferpromenade. Und so konnten alle Seehasen- und Fanfaren-Freunde das Debüt des neuen musikalischen Leiters Manuel Kinzelmann erlebten.

Uwe Köppe ehrte erstmals öffentlich langjährige Mitglieder: Philipp Pfeifer für 20 Jahre, Gerhard Lukoschek, Elmar Fahninger und Frank Herrmann für je 30 Jahre.