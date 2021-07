Damit hatte vergangenes Jahr niemand rechnen wollen: dass das Seehasenfest nochmals ausfallen muss. Aber wie im 2020 gilt auch 2021: Die Häfler Erstklässler bekommen natürlich ihren Hasenklee. Das ist dem Seehas, seinen vielen Helfern und Unterstützern und Oberbürgermeister Andreas Brand wichtig. Jetzt wurde der Hasenklee schon mal gepackt.

Vor wenigen Tagen trafen sich in der Schule Fischbach fleißige Helfer, um den diesjährigen Hasenklee für die Erstklässler zu packen. Traditionell wird das Packen von einer 4. Klasse, zusammen mit Lehrern und weiteren Helfern, übernommen. Aber auch in diesem Jahr habe Corona neue Regeln diktiert, heißt es in der Mitteilung der Stadt Friedrichshafen: Gepackt wurde diesmal nicht von Schülern, sondern ausschließlich von Erwachsenen.

Beim Packen halfen dem Seehas zwei „Alt-Seehasen“ sowie Vertreter des DLRG und der Schule Fischbach sowie Mitglieder des Seehasenpräsidiums. Das Helferteam wurde unterstützt von Christine Waggershauser, die als Mitglied des Seehasenpräsdiums für die Organisation des Hasenklees zuständig ist.

Am Samstag ist der Seehas online

Was im Hasenklee drin ist, wird noch nicht verraten – nur so viel: Stadt, Stadtwerk am See und Medienhaus am See haben wieder mitgeholfen, dass es auch in diesem Jahr etwas für die Erstklässler gibt: „Der Hasenklee ist für jeden Erstklässler ungemein wichtig, ob jetzt mit oder ohne Seehasenfest“, betont der Seehas. „Deshalb gibt es auch dieses Jahr den Hasenklee, vollgepackt mit Freude, Spaß und Spiel.“

Der Seehas wird jetzt noch dafür sorgen, dass der Hasenklee pünktlich zur Seehasenwoche in die Schulen und zu den Erstklässlern kommt. Und am Seehasensamstag, 17. Juli, kommt der Seehas übers Internet: Ab 10.30 Uhr wird es Online-Ansprachen von Brand und des Seehas an die Kinder und Bürger der Stadt geben. Darüber hinaus sei noch die eine oder andere Überraschung während des Streams geplant, heißt es. Zu der Ansprache kommt man direkt über die Startseite www.seehasenfest.de

Für alle, die es zum Live-Stream nicht schaffen, wird der gesamte Stream auf den sozialen Medien der Stadt und des Seehasenfestes sowie auf den Internetseiten zur Verfügung gestellt.