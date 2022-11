Kaum war sie da, ist sie auch schon wieder weg: Die SUP-Verleihstation am Friedrichshafener Bahnhof. Dabei malten wir es uns – kurz nachdem der Automat im Spätsommer etwas versteckt an der Seite des Gebäudes aufgestellt worden war – schon so herrlich aus: Mittagspause, Sonnenschein und mit dem Board unterm Arm innerhalb von wenigen Minuten direkt am See. Da sind wir dabei!

Die SUP-Verleihstation am Friedrichshafener Bahnhof. | Bild: Benjamin Schmidt

Doch nach einem wahren Hitzesommer und vielen Tagen mit Temperaturen weit über 30 Grad meinte es das Wetter pünktlich zum Start des neuen Angebots nicht gut mit uns (und dem Anbieter). Bei Schmuddelwetter mit dem Brett zum Stand-up-Paddling aufs Wasser? Lieber nicht, zu nass, zu wellig, zu ungemütlich und überhaupt, morgen ist auch noch ein Tag. Hier ein wichtiger Termin, da bleibt keine Zeit, so ziehen die Tage blitzschnell vorüber und schon ist der Herbst da!

Also ein Herbstausflug aufs Wasser?

Ein neuer Versuch: Die Touristen sind weg, die meisten Boote auf dem Weg ins Winterlager, der See ist spiegelglatt, in einen Neoprenanzug eingepackt, könnte bei Sonnenschein doch eigentlich auch ein Herbst-Ausflug aufs Wasser reizvoll sein. Gemächlich auf dem Wasser dahingleiten, die Aussicht bewundern, die Stille genießen. Dann also ab an den Häfler Bahnhof, mit der Ausrüstung ans Wasser und rauf aufs Brett? Klingt gut, geht aber nicht! Die Automaten sind Mitte Oktober schon wieder verschwunden.

Die Kolumne In unserer wöchentlichen Kolumne schreiben wir über die kleinen Themen des Alltags, notieren Beobachtungen am Rande, die wir Ihnen aber nicht vorenthalten wollen. Mal lustig, mal nachdenklich, nicht immer ganz ernst gemeint.

Die sechswöchige Testphase am Bodensee ist beendet, die SUP-Verleihstation abgebaut, jetzt werden erst einmal die Ergebnisse des Testbetriebs ausgewertet. Das Feedback soll nach Angaben des Anbieters zwar positiv gewesen sein, doch nur wenige Nutzer haben das Angebot aufgrund des nasskalten Wetters tatsächlich getestet.

Vier Boards inklusive Ausrüstung gab es am Automaten. | Bild: Kolula

Ob die Automaten inklusive Wassersportausrüstung im kommenden Jahr wieder am Stadtbahnhof zu finden sein werden, um ‚den Bahnhof für Kund:innen attraktiver zu machen‘, bleibt abzuwarten. Vielleicht versucht es die Bahn kurz vor Frühlingsbeginn – vom Timing ähnlich passend – ja aber auch mit einem Schlitten- und Schlittschuhverleih nebst Glühweinstand.