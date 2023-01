Ab sofort ist die Ortsdurchfahrt von Fischbach für Lastwagen ab einem Gewicht von zwölf Tonnen aus Richtung Immenstaad gesperrt. Dies teilte die Häfler Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mit.

Auch nach der Eröffnung der Umgehungsstraße B 31-neu fahren immer noch auswärtige Lastwagenfahrer durch Fischbach in Richtung Lindau, heißt es in dem Pressetext aus dem Rathaus. Um dies zu verhindern, sei nun an der Ampelanlage zur B 31-neu ein Verbotsschild angebracht worden, das das Abbiegen in Richtung Fischbach untersage. Der Lastwagen-Verkehr solle so auf die Bundesstraße 31 geleitet werden.