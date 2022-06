Pünktlich zum Beginn der Pfingstferien landete der Airbus A320 der griechischen Fluggesellschaft Aegean Airlines auf dem Flughafen Friedrichshafen. Kurz nach der Begrüßung startete die Maschine nach Angaben der Flughafenbetreiber mit 174 Reisenden an Bord wieder voll besetzt nach Heraklion.

Zusammen mit dem Touristikunternehmen Tui fliegt Aegean Airlines Kreta laut Mitteilung nun jeden Samstag bis zum 8. Oktober dieses Jahres an. Damit gibt es aktuell wöchentlich drei Flüge von Friedrichshafen auf die griechische Insel. Montags und freitags steuert Corendon sie vom Bodensee-Airport aus an. Laut Sommerflugplan kommt ab dem 21. Juli eine vierte Option hinzu: donnerstags mit European Air Charter.



„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses beliebte Ferienziel nun noch häufiger ab Friedrichshafen anbieten können und wir so auch der großen Nachfrage nach Flügen zu attraktiven Urlaubsdestinationen entsprechen können“, wird Flughafen-Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr in dem Pressetext zum Aegean-Airlines-Erstflug nach Kreta zitiert.

Aegean Airlines ist laut Mitteilung die größte griechische Fluggesellschaft und Mitglied der Luftfahrtallianz Star Alliance. Sie setze ausschließlich Flugzeuge vom Typ Airbus ein und bediene zahlreiche Flugziele in Europa und Asien.