Horst Schauerte macht einen zufriedenen Eindruck. Kein Wunder: Beim Pressegespräch in den Räumen des Stadtwerks am See in Friedrichshafen verkündet der Stadtverkehrs-Chef ziemlich gute Pläne. Das Angebot soll sich ab dem Jahr 2024 deutlich verbessern. Schauerte: „Wir machen einen riesigen Schritt nach vorne.“ Konkret soll sich das Fahrplanangebot um 30 Prozent erhöhen, gut 15 Fahrer mehr sollen im Einsatz sein.

Schneller Takt

Besonders merken sollen das die Fahrgäste beim Takt. Busse sollen auf vielen Linien halbstündlich unterwegs sein, am Sonntag mindestens stündlich. „Zudem fahren die Tageslinien eine Stunde länger am Abend, also bis 21 Uhr.“ Das soll vor allem für Menschen attraktiv sein, die im Einzelhandel tätig sind. „Wir verbessern also das Angebot für diejenigen, die bis 20 Uhr arbeiten.“

Doch das sind nicht alle Neuerungen, die sich Schauerte und sein Team ausgedacht haben. „Am Wochenende werden die Taktzeiten halbiert“, führt er weiter aus. Das bedeutet etwa: Dort, wo momentan noch zweistündlich ein Bus fährt, verkehrt er künftig stündlich. Zudem haben die Planer – ähnlich wie in einigen Großstädten – einen Ring entworfen. Die Linien 1 und 2, die im Stadtkern fahren, verkehren künftig ohne Pause auf ihrer Kreis-Route. Die führt etwa entlang der Stadtmitte über den Stadtbahnhof, den Friedhof und das Bodensee-Center. „Wer also irgendwo hin möchte, setzt sich einfach in den nächsten Bus.“

Weitere Infos zum Liniennetz Bereits im April 2023 wurde bekannt: Der Häfler Stadtverkehr plant ab 2024 Großes: 38 neue Busse, sieben davon vollelektrisch, ein vollständig überarbeitetes Linienkonzept mit zusätzlichen Expresslinien, dazu dichtere Takte mit mehr Fahrten. Schon damals sprach Horst Schauerte von einer „neuen Dimension im Stadtverkehr“, die zu erwarten sei. Das neue Liniennetz können Interessierte unter diesem Link bereits ansehen.

Die Linien sechs, sieben und acht wurden zusammengelegt. „Dadurch fährt nun auch am Seewiesenesch am Berufsschulzentrum ein Bus“, führt Schauerte aus. Bislang sei dies nicht der Fall gewesen. Stark vereinfacht wurde zudem der Verkehr zwischen Ailingen und Friedrichshafen. Alle Linien fahren bald auf derselben Strecke – womit ein zehnminütiger Takt erreicht wird. „Unser Motto war: keep it simple“, so Schauerte.

Gute Nachricht für Oberteuringen

Eine neue Express-Linie X14 bringt mehr Verbindungen nach Oberteuringen. Montags bis samstags soll es eine zusätzliche Fahrt pro Stunde zwischen Friedrichshafen geben – täglich bis 23 Uhr, am Wochenende sogar bis 24 Uhr. Der Weg soll über Berg und Sportpark nach Friedrichshafen führen. Bisher fährt die Linie 14 nur stündlich. „Das ist ein Angebot, das Pendler und Schüler sicher gleichermaßen erfreuen wird, aber auch den Besuch des Sportbades und des Kinos im Bodensee-Center am Abend ermöglicht – und das ohne Umsteigen“, so Schauerte.

Grün an der Seite, mit blauer Färbung an der Stoßstange. Ähnlich wie dieses Modell sollen die Busse in Friedrichshafen künftig aussehen. | Bild: Benjamin Schmidt

Neuerungen für Markdorf

Die Expressbuslinie X12 soll künftig von Markdorf über Kluftern und über das Landratsamt ins Zentrum fahren. Zudem wird der Stadtverkehr künftig über den bisherigen Endpunkt hinaus zwölf weitere Haltestellen im Markdorfer Stadtgebiet bedienen und damit die Anbindung an das Stadtverkehrs-Liniennetz verbessern. Die Busse der Linien 11/12/X12 fahren abends bis 24 Uhr und sind werktags mit vier Fahrten pro Stunde Richtung Friedrichshafen unterwegs.

Neue Busse, neue Farbe, neuer Antrieb

Ab kommendem Jahr soll es auch die gewohnten „Silberpfeile“, sprich die silbern lackierten Busse des Häfler Stadtverkehrs, nicht mehr geben. Das Stadtwerk hat neue Busse geordert, konkret 31 Verbrenner-Fahrzeuge, die künftig auch mit Biodiesel oder synthetischen Kraftstoffen fahren könnten, sowie sieben vollelektrische Busse. Die Höhe der Investitionen beläuft sich auf 13 Millionen Euro, wobei zwölf Millionen vom Stadtwerk gestemmt werden, der Rest wird durch eine Landesförderung finanziert. Während die Verbrenner noch in diesem Jahr geliefert werden, rollen die E-Busse voraussichtlich irgendwann im ersten Halbjahr 2024.

Stadtbus am Häfler Stadtbahnhof – noch sind sie Silber. | Bild: Cuko, Katy (Archiv)

Neue Anzeigetafeln

Auch die Anzeigen der Bushaltestellen sollen sich verändern. Künftig sollen zunächst an 34 wichtigen Haltestellen E-Paper-Aushänge in Echtzeit über den Fahrtverlauf der jeweiligen Linie informieren. Diese sollen auch besonders gut lesbar sein und Informationen auch vorlesen können. „Das Thema Barrierefreiheit steht hier im Fokus“, so Schauerte. Auch besitzt das Stadtwerk am See – anders als heute – die Nutzungs- und Bewegungsdaten der jeweiligen Linie. Eine wichtige Grundlage für spätere Analysen.

Doch woher kommen all diese Veränderungen? „Hier gibt es mehrere Gründe“, erläutert Schauerte. Einerseits läuft der Zehnjahresvertrag mit der RAB, dem derzeitigen Betreiber des Stadtverkehrs, aus. „Wir mussten also neu ausschreiben.“ Zudem hätten sich EU-Vorgaben geändert. Infolgedessen muss das Stadtwerk mehr Eigenleistung bei der Umsetzung des Stadtverkehrs erbringen. Dies sei der Grund, warum nun die neuen Busse angeschafft werden. „Und wenn wir ohnehin schon etwas verändern müssen“, führt Schauerte weiter aus, „dann ist jetzt der Zeitpunkt, grundsätzlich etwas zu ändern.“ Denn die Zeit sei reif für mehr ÖPNV und somit mehr Umweltschutz.

Besonders dank des 49-Euro-Tickets sei der Nahverkehr inzwischen ein sehr attraktives Angebot für jedermann geworden. Der Stadtverkehrs-Chef ist überzeugt: „Jeder kann ganz praktisch unmittelbar seinen Beitrag leisten und dabei noch sparen.“ Am kommenden Freitag soll bekannt werden, wer den Zuschlag für den Betrieb ab kommendem Jahr erhalten hat.