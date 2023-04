Der Häfler Stadtverkehr plant ab 2024 Großes: 38 neue Busse, sieben davon vollelektrisch, ein vollständig überarbeitetes Linienkonzept mit zusätzlichen Expresslinien, dazu dichtere Takte mit mehr Fahrten. Aktuell werden für dieses deutlich vergrößerte Angebot Verkehrsdienstleister gesucht, heißt es in einem Pressetext des Stadtverkehrs. Der aktuelle Vertrag laufe Ende 2023 aus und müsse daher europaweit ausgeschrieben werden.

Friedrichshafen Das ist eine Ansage! Stadtverkehrs-Gesellschaft kauft 38 neue, saubere Busse für die Häfler Linien Das könnte Sie auch interessieren

Was das Stadtbus-Konzept beinhaltet? Auf allen Linien sollen die Taktzeiten verdichtet werden. „Werktags fahren die Busse künftig auf den meisten Linien alle 30 Minuten, am Sonntag mindestens stündlich“, heißt es weiter. „Abends fahren alle Linien eine Stunde länger, also bis circa 21 Uhr. Außerdem werden die bisherigen Abendlinien in die Tageslinien integriert: Die Linien 1, 5, 6, 10, 13 und 16 verkehren also künftig täglich bis nach Mitternacht und ersetzen damit die bisherigen A-Linien.“

„Wir verbessern damit das Angebot zum Beispiel für Menschen, die im Einzelhandel oder im Schichtbetrieb bis 20 Uhr arbeiten“, wird Stadtverkehr-Geschäftsführer Horst Schauerte in dem Pressetext zitiert. „Und wir vereinfachen das Liniennetz und den Fahrplan, weil weniger Linien und einheitlichere Linienwege die Transparenz erhöhen.“ Eine weitere Verbesserung sei, dass die Schülerverkehre für alle Kunden geöffnet und damit in der Fahrplanauskunft sichtbar werden. „Damit schaffen wir einzelne Zusatzverbindungen zu den Schulzeiten, die dann auch andere nutzen können“, so Schauerte.

Bodenseekreis Alles, was Sie über das 49-Euro-Ticket im Bodo-Gebiet wissen müssen Das könnte Sie auch interessieren

Eine „neue Dimension im Stadtverkehr“ bringen dem Geschäftsführer zufolge auch die neuen Expresslinien. Sie sollen Markdorf und Oberteuringen mit der Häfler Innenstadt verbinden. Die X12 fahre von Markdorf über Kluftern und Landratsamt ins Zentrum und sei dabei fast so schnell wie Auto und Zug. Und von Oberteuringen sei künftig die X14 auf direktem Weg über Berg und Sportpark nach Friedrichshafen unterwegs. „Das neue Konzept bringt den größten Sprung bei Qualität und Angebot seit 25 Jahren“, erklärt Schauerte.