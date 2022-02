Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert, war der Tatverdächtige zunächst Gast in einer Kneipe. Zeugenangaben zufolge habe er nach Verlassen des Lokals Streit mit zwei Bewohnern einer Asylbewerberunterkunft gesucht. Einer seiner Begleiter habe noch versucht, den Mann zu beruhigen, woraufhin der Tatverdächtige eine Waffe aus seinem Auto geholt, damit in Richtung der zwei Bewohner gezielt und mutmaßlich auch einen Schuss abgegeben haben soll.

Mann setzt sich betrunken hinters Steuer

Im weiteren Verlauf ließ er sich laut Polizei nicht davon abhalten, betrunken hinter das Steuer seines Wagens zu steigen und davon zu fahren. Die verständigten Polizeibeamten konnten den 34-jährigen Tatverdächtigen nach kurzer Zeit im Stadtgebiet stoppen und vorläufig festnehmen.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, fanden die Beamten im Auto einen griffbereiten Schlagstock und im Kofferraum eine Tasche, in der sich ein Tierabwehrspray sowie ein Schlagring befanden.

Die Nacht habe der 34-Jährige in Gewahrsam der Polizei verbringen müssen, sei nach einer Durchsuchung seiner Wohnung am Mittwochmorgen aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Gegen ihn werde nun wegen Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.