Zu den Höhepunkten beim Seehasenfest zählen die Theatervorführungen der Häfler Schulen im Graf-Zeppelin-Haus. Ab Dienstag, 4. Juli, sind über das Ticketportal Reservix Karten für die Aufführungen am Freitag und Sonntag, 14. und 16. Juli, erhältlich. Zum Auftakt des fünftägigen Festes steht die Festaufführung am Donnerstag, 13. Juli, um 19.30 Uhr im GZH auf dem Programm. Schüler bringen das Musiktheater „Die Suche nach Freundschaft, der Liebe und dem Leben“, frei nach Antoine de Saint-Exupéry, auf die Bühne. Begleitet werden sie vom Stadtorchester, das mit dem Jugendblasorchester von den Arrangements bis zu den Helfern hinter der Bühne dieses Jahr alles selbst organisiert.

Wie jedes Jahr gehen die Karten für die Eröffnungsaufführung an die teilnehmenden Schulen, Eltern und Ehrengäste. Das kleine Restkontingent für die Premiere wird öffentlich vergeben: am Dienstag, 4. Juli, ab 9 Uhr in der Touristinformation am Bahnhofsplatz. Wer sich für eine der weiteren Aufführungen am Freitag und Sonntag eine Karte sichern möchte, kann dies online über das Ticketportal Reservix tun, wie die Stadt mitteilt. Die Karten können auf dem Smartphone gespeichert oder ausgedruckt werden. Die Aufführungen finden am 14. Juli und 16. Juli um 18 Uhr im GZH statt. Die Karten sind kostenlos erhältlich, Erwachsene benötigen jedoch zum Ticket ein Festabzeichen.

Zusätzlich wartet die Wangener Puppenbühne mit ihrem Programm „Kaspar und das Geheimnis der goldenen Muschel“, einer Bodenseegeschichte, auf. Spielzeiten sind Sonntag und Montag, 16. und 17. Juli, jeweils um 16 Uhr im GZH. Das Clown-Duo Minuusch präsentiert sein Programm „Picknick“, eine clownesk-poetische Jonglage-Show für Familien, am Freitag und Montag, 14. und 17. Juli, um 15 Uhr im GZH. Für Puppenbühne und Clown-Duo sind keine Eintrittskarten nötig. Aber auch hier gilt: Erwachsene benötigen ein Festabzeichen.

Den Link zu den Online-Karten für die Termine zur Festaufführung gibt es ab Dienstag, 4. Juli, um 9 Uhr auf der Homepage:

http://www.seehasenfest.de/theaterkarten