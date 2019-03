In der Annahme, dass es sich um Polizisten handle, hat ein 88-jähriger Häfler zwei Männer in sein Haus gelassen. Die Betrüger nahmen Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 80.000 Euro an sich und flüchteten. Und der 88-Jährige war nicht der einzige Senior im Bodenseekreis, auf dessen Vermögen es Unbekannte am Dienstagabend abgesehen hatten.