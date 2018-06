Der Begriff "schmerzhaft" fiel gleich mehrfach, als die Häfler Gemeinderäte in jüngster Sitzung über neue Eintrittspreise für die Frei- und Strandbäder in der Stadt diskutierten. Oder wie es Hannes Bauer (CDU) formulierte: "Preiserhöhungen sind grundsätzlich nicht populär, aber wir müssen uns auch unpopulären Themen stellen." Wie unpopulär dieses Thema ist, das hatte sich bereits vorab in zahllosen Online-Kommentaren sowie offenbar lange E-Mails an die Ratsfraktionen und viel Gesprächsbedarf unter Häflern gezeigt. Aber: Die Eintrittspreise werden erhöht, in einem ersten Schritt bereits ab 1. Juli, in einem weiteren Schritt zum 1. Januar 2021.

Preisgefüge der drei Bäder wird angeglichen

Die Anpassung, so erklärte Reinhard Friedel, Leiter des Amtes für Bildung, Betreuung und Sport, bewege sich zwischen zwei Zielen: Der Kostendeckungsgrad solle zumindest nicht aus dem Blick geraten, Bevölkerung und Gästen dennoch erschwingliche Eintrittspreise geboten werden. Fünf Jahre nach der letzten Tarifänderung und ein Jahr nach der Eröffnung des neuen Frei- und Seebads in Fischbach soll zudem das Preisgefüge der Bäder untereinander angeglichen werden. Im Ergebnis werden also die Eintrittspreise für die Freibäder in Ailingen und Fischbach ab 2021 identisch sowie die für das Strandbad in etwa halb so hoch sein.

Sechs Räte stimmen gegen Anpassung

Lob für das Bäderangebot und die Erarbeitung der neuen Tarifstruktur einte die Räte vor ihrer Entscheidung. Bezweifelt wurde mitunter, ob der Kostendeckungsgrad als Argument gerechtfertigt, der Zeitpunkt geeignet oder die Tarifstruktur nicht doch zu kompliziert sei. Sechs Gemeinderäte stimmten letztlich gegen die Preiserhöhung. "In anderen Bereichen wird im Millionenbereich dazugeschossen", stellte Regine Ankermann (Grüne) die Verhältnismäßigkeit in Frage. Christine Heimpel (SPD) merkte unter anderem mit Blick auf die Saisonkarten für das Häfler Strandbad, die statt derzeit 28,50 Euro ab Juli 47 Euro kosten werden, an: "Das ist ein Batzen Geld."

Als verkraftbar stufte Hannes Bauer die Erhöhung ein. "Wenn man die Dinge geschickt kombiniert, sind das äußerst moderate Preise", sagte Dagmar Hoehne (Freie Wähler). "Man muss die Rabatte und Ermäßigungen individuell durchrechnen", regte Dieter Stauber (SPD) an. Er sei sicher, dass der Bäderbesuch für die Häfler Bevölkerung auch künftig nicht am Geldbeutel scheitern werde.

Neue Regelungen Freibadbesucher ab 63 Jahren müssen künftig wie Kinder und Jugendliche (4 bis 17 Jahre), Auszubildende und Studenten (bis 25 Jahre), Schwerbehinderte und Bundesfreiwilligendienst-Leistende nur ermäßigten Eintritt zahlen.

müssen künftig wie Kinder und Jugendliche (4 bis 17 Jahre), Auszubildende und Studenten (bis 25 Jahre), Schwerbehinderte und Bundesfreiwilligendienst-Leistende nur ermäßigten Eintritt zahlen. Jahreskarten werden ab dem 1. Juli nicht mehr verkauft. Hintergrund sind die Eintrittspreise für das neue Sportbad, die laut Friedel deutlicher höher sein werden als die für das Hallenbad, das voraussichtlich im Frühjahr 2019 geschlossen wird. Wer jetzt noch eine Jahreskarte gekauft hat, könne diese dann nicht mehr für ein vollständiges Jahr nutzen. Anteilige Beträge sollen stattdessen erstattet werden.

werden ab dem 1. Juli nicht mehr verkauft. Hintergrund sind die Eintrittspreise für das neue Sportbad, die laut Friedel deutlicher höher sein werden als die für das Hallenbad, das voraussichtlich im Frühjahr 2019 geschlossen wird. Wer jetzt noch eine Jahreskarte gekauft hat, könne diese dann nicht mehr für ein vollständiges Jahr nutzen. Anteilige Beträge sollen stattdessen erstattet werden. Badescheckkarten werden durch Geldwertkarten in vier Kategorien ersetzt, die bei Nutzung verschiedene Rabatte ermöglichen: Bronze (50 Euro, 10 Prozent Rabatt), Silber (100 Euro, 15 Prozent Rabatt), Gold (150 Euro, 20 Prozent Rabatt) und Platin (200 Euro, 25 Prozent Rabatt). Weil dafür umfangreichere Umprogrammierungen notwendig sind, wird diese Umstellung Friedel zufolge voraussichtlich noch nicht direkt zum 1. Juli möglich sein.

werden durch Geldwertkarten in vier Kategorien ersetzt, die bei Nutzung verschiedene Rabatte ermöglichen: Bronze (50 Euro, 10 Prozent Rabatt), Silber (100 Euro, 15 Prozent Rabatt), Gold (150 Euro, 20 Prozent Rabatt) und Platin (200 Euro, 25 Prozent Rabatt). Weil dafür umfangreichere Umprogrammierungen notwendig sind, wird diese Umstellung Friedel zufolge voraussichtlich noch nicht direkt zum 1. Juli möglich sein. Familienkarten erhalten Eltern und Großeltern sowie einzelne Eltern- oder Großelternteile mit minderjährigen Kindern beziehungsweise Enkelkindern.

erhalten Eltern und Großeltern sowie einzelne Eltern- oder Großelternteile mit minderjährigen Kindern beziehungsweise Enkelkindern. Die Saisonkarten "Frei- und Seebad" sowie "Wellenfreibad" sind ab Eröffnung des neuen Sportbades nur noch für die drei Freibäder in der Stadt gültig. Bislang können Inhaber diese Saisonkarten von 1. Mai bis 30. September auch für das Hallenbad nutzen. Die Saisonkarte für das Häfler Strandbad ist weiterhin ausschließlich dort gültig.

Preis-Beispiele für eine vierköpfige Familie Wie viel Badeausflüge für eine Familie mit zwei minderjährigen Kindern, die älter als drei Jahre sind, ab Juli sowie ab dem Jahr 2021 kosten: Familienkarte für das Frei- und Seebad Fischbach: Diese kostet zunächst unverändert 9 Euro, ab 2021 9,10 Euro. Wer zunächst für 200 Euro die Geldwertkarte "Platin" kauft, erhält für damit bezahlte Eintritte 25 Prozent Rabatt, zahlt also zunächst 6,75 Euro und ab 2021 6,83 Euro.

Diese kostet zunächst unverändert 9 Euro, ab 2021 9,10 Euro. Wer zunächst für 200 Euro die Geldwertkarte "Platin" kauft, erhält für damit bezahlte Eintritte 25 Prozent Rabatt, zahlt also zunächst 6,75 Euro und ab 2021 6,83 Euro. Familienkarte für das Wellenfreibad in Ailingen: Diese kostet – zunächst ebenfalls unverändert – 8 Euro. Mit höchstmöglichem Rabatt über die Geldwertkarte "Platin" bleiben 6 Euro. Ab 2021 gilt hier der gleiche Preis wie im Frei- und Seebad Fischbach.

Diese kostet – zunächst ebenfalls unverändert – 8 Euro. Mit höchstmöglichem Rabatt über die Geldwertkarte "Platin" bleiben 6 Euro. Ab 2021 gilt hier der gleiche Preis wie im Frei- und Seebad Fischbach. Familienkarte für das Strandbad Friedrichshafen: Hier kostet die Familienkarte zunächst weiterhin 4,20 Euro und ab 2021 4,70 Euro. Bei 25-prozentigem Rabatt bleiben 3,15 Euro beziehungsweise 3,53 Euro.

Hier kostet die Familienkarte zunächst weiterhin 4,20 Euro und ab 2021 4,70 Euro. Bei 25-prozentigem Rabatt bleiben 3,15 Euro beziehungsweise 3,53 Euro. Saisonkarten für das Frei- und Seebad Fischbach: Diese kosten für zwei Erwachsene 198 Euro (ab 2021: 224 Euro), ermäßigt für ein Kind 49 Euro (57 Euro), sowie ermäßigt ab dem zweiten Kind 36,50 Euro (42 Euro). Summe für die Beispiel-Familie mit zwei Kindern ab Juli: 283,50 Euro, ab 2021: 323 Euro.

...und für einzelne Badegäste Wie viel Badeausflüge für einzelne Gäste mit und ohne Ermäßigung sowie unterschiedliche Rabatte ab Juli und in drei Jahren kosten: Tageskarte für das Frei- und Seebad Fischbach: Ohne Ermäßigung kostet der Einzeleintritt weiter 4 Euro, ab 2021 4,50 Euro. Wer über die Gold-Wertkarte 20 Prozent Rabatt erhält, zahlt 3,20 Euro und ab 2021 3,60 Euro. Ermäßigt kostet der Einzeleintritt ab Juli 2 Euro, ab 2021 2,30 Euro.

Ohne Ermäßigung kostet der Einzeleintritt weiter 4 Euro, ab 2021 4,50 Euro. Wer über die Gold-Wertkarte 20 Prozent Rabatt erhält, zahlt 3,20 Euro und ab 2021 3,60 Euro. Ermäßigt kostet der Einzeleintritt ab Juli 2 Euro, ab 2021 2,30 Euro. Tageskarte für das Strandbad Friedrichshafen: Aus 1,60 Euro werden hier im Juli 1,90 Euro und ab 2021 2,30 Euro. Bei 15-prozentigem Rabatt über die Geldwertkarte Silber bleiben ab Juli 1,62 Euro und ab 2021 1,96 Euro. Wer älter als 63 Jahre ist und sich vorab die Platin-Karte kauft, zahlt für eine Tageskarte 2021 90 Cent.

Aus 1,60 Euro werden hier im Juli 1,90 Euro und ab 2021 2,30 Euro. Bei 15-prozentigem Rabatt über die Geldwertkarte Silber bleiben ab Juli 1,62 Euro und ab 2021 1,96 Euro. Wer älter als 63 Jahre ist und sich vorab die Platin-Karte kauft, zahlt für eine Tageskarte 2021 90 Cent. Nach 17 Uhr kostet der Eintritt ins Strandbad ab Juli 1,20 Euro (2021: 1,40 Euro), ermäßigt 60 Cent (2021: 70 Cent). Ein 63-Jähriger zahlt 2021 nach 17 Uhr mit Platin-Rabatt 53 Cent.

kostet der Eintritt ins Strandbad ab Juli 1,20 Euro (2021: 1,40 Euro), ermäßigt 60 Cent (2021: 70 Cent). Ein 63-Jähriger zahlt 2021 nach 17 Uhr mit Platin-Rabatt 53 Cent. Saisonkarten: Im Strandbad werden aus 28,50 Euro ab Juli 47 und ab 2021 57 Euro, ermäßigt kostet eine Saisonkarte ab Juli 24 Euro, ab 2021 29 Euro. Saisonkarten für die Bäder in Fischbach und Ailingen kostet ab Juli 99 Euro (ermäßigt 49 Euro) und ab 2021 112 Euro (ermäßigt 57 Euro).

