Zum Jahresempfang der Stadt Friedrichshafen lädt Oberbürgermeister Andreas Brand die Häfler am Sonntag, 19. Januar, 18 Uhr, ins Graf-Zeppelin-Haus (GZH) ein. Brand blickt bei seiner Rede auf das vergangene Jahr 2019 zurück und spricht über die Herausforderungen und Aufgaben der Stadt im Jahr 2020, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Muhterem Aras, Präsidentin des baden-württembergischen Landtags und Abgeordnete der Grünen, referiert über das Thema „Heimat in Vielfalt“. Musikalisch begleitet wird der Abend vom Stadtorchester Friedrichshafen.

An den offiziellen Teil im Hugo-Eckener-Saal im GZH schließt sich ein Stehempfang an.

Karten für den Jahresempfang gibt es ab Freitag, 6. Dezember, 16 Uhr, im Internet: www.friedrichshafen.de/jahresempfang. Zudem werden Karten am Samstag, 14. Dezember, 10 bis 12 Uhr, im Graf-Zeppelin-Haus ausgegeben. Am Montag, 16. Dezember, ab 8 Uhr, gibt es Karten in den Häfler Ortschaften. Pro Person werden höchstens zwei kostenlose Karten ausgegeben.

Mit den Eintrittskarten kostenlos Bus fahren

Zum ersten Mal können die Eintrittskarten zum Jahresempfang am Veranstaltungstag als einmalige Fahrkarten für die kostenfreie Hin- und Rückfahrt mit Bussen und Bahnen in Friedrichshafen genutzt werden.