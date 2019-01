Friedrichshafen vor 5 Stunden

Nach den Bränden beginnen im Parkhaus am See die Aufräumarbeiten. Ein Sanierungskonzept soll bis Ende des Monats stehen

Die Folgen der Brände in der Häfler Innenstadt sind auch nach knapp einer Woche erst in Ansätzen absehbar. Während Ermittler weiter mit den mutmaßlichen Brandstiftungen befasst sind, wurde im Parkhaus am See mit der Analyse der Schäden begonnen. Petra Rudolf wird erst nach ihren Angaben zufolge noch ausstehenden Untersuchungen genauer wissen, wie es mit ihrem Geschäft weitergehen kann. Unter anderem im Netz wird darüber hinaus die Frage nach den Sicherheitsvorkehrungen in der Tiefgarage gestellt.