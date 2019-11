Der Medizin Campus Bodensee (MCB) mit seinen drei Standorten in Friedrichshafen, Tettnang und Weingarten, bekommt eine neue Geschäftsführerin. Wie das MCB mitteilt, wählte der Aufsichtsrat Margita Geiger einstimmig.

Vor fast genau einem Jahr, am 28. November 2018, hatte der ehemalige Geschäftsführer Johannes Weindel, überraschend seinen Rücktritt zum Jahresende angekündigt. Seither hatte Prokurist Jochen Wolf die Leitung des MCB kommissarisch übernommen.

Andreas Brand, Aufsichtsratsvorsitzender der Klinikum Friedrichshafen GmbH und Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen, freut sich über die Neubesetzung der Stelle: „Margita Geiger bringt ein Profil mit, das ganz hervorragend zum Medizin Campus Bodensee passt. Als Krankenhausmanagerin bringt sie die Erfahrungen mit, die wir in der jetzigen Phase der Strategieumsetzung benötigen.“

Margita Geiger ist derzeit noch Medizinische Direktorin der Klinikum Bayreuth GmbH und wird ihre neue Aufgabe am 1. Januar 2020 in Friedrichshafen beginnen. Die 52-Jährige übernimmt den MCB in turbulenten Zeiten – gerade erst beschloss der Gemeinderat, das Klinikum in 14 Nothelfer in Weingarten aufzugeben. Sie aber freut sich auf die Herausforderung: „Ich werde mich dafür einsetzen, den MCB zu Orten zu machen, an denen man gerne arbeitet und sich als Patient gerne behandeln lässt.“

Die 52-Jährige absolvierte eine chirurgische Facharzt- und Schwerpunktausbildung, bevor sie ein internationales Managementstudium mit dem Schwerpunkt Healthcare Management absolvierte. Sie leitete danach am Klinikum Ansbach das Competence Centrum für Prozess- und Qualitätsmanagement. 2008 wurde Margita Geiger im Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen Medizinische Direktorin. Dort organisierte sie die Zusammenlegung von drei Kliniken in das neue Zentralklinikum. Danach war sie Medizinische Direktorin der Klinikum Bayreuth GmbH.

Magita Geiger weiß, dass sie den MCB in einer schwierigen Phase übernimmt. „Die Situation des MCB kommt mir bekannt vor und ich bin mir sicher, dass wir durch eine klare Fokussierung auf Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie ein abgestimmtes Leistungsportfolio wieder Maßstab in der Region werden“, sagt die 52-Jährige.