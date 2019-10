Krankenwagen rasen zum Klinikum Friedrichshafen, der ohrenbetäubende Lärm von Rettungshubschraubern ist zu hören: In der Konstanzer Innenstadt wurde ein Terroranschlag verübt. Dutzende Schwerverletzte werden nun in die Krankenhäuser der Region gebracht. Dieses Szenario ist heute am Häfler Klinikum geübt worden. Wir waren mit der Foto- und Videokamera vor Ort und haben die erste große Terrorübung in der Region dokumentiert.

Bild: Jud, Marcel