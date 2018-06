Nach monatelanger Unsicherheit wurde nun bekannt, dass die MWS Friedrichshafen einen neuen Eigentümer hat. Ende November hatte das Unternehmen beim Landgericht Ravensburg einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Zum 1. September übernimmt die amerikanische Investmentfirma Oak Hill Advisors das Spezialunternehmen für Sandgussproduktion.

Friedrichshafen Zittern um Arbeitsplätze bei Gussfirma MWS geht weiter Lesen Sie auch

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, will der neue Eigentümer am Standort Friedrichshafen sechs bis sieben Millionen Euro investieren, um die Produktion zu modernisieren und zukunftsfähig aufzustellen. Zudem soll es für die 285 Mitarbeiter eine Beschäftigungsgarantie geben, ein Weiterbildungsbudget in Höhe von rund 250.000 Euro stehe zur Verfügung. Der neue Name des Unternehmens lautet DGH Sand Casting-Gruppe.

Andreas Offinger, der als neuer Geschäftsführer der DGH Sand Casting-Gruppe fungiert, hatte bereits in den vergangenen Monaten die Übernahme vorbereitet: „Wir haben mit unseren Geschäftspartnern langfristige Kundenvereinbarungen unterzeichnet, die dem Unternehmen eine positive Perspektive für die kommenden Jahre eröffnen“, wird Offinger in der Mitteilung zitiert. Sanierungsexperte und Wirtschaftsprüfer Arndt Geiwitz von der Kanzleigruppe SGP Schneider Geiwitz, der das Verfahren zunächst als Sachwalter und als Insolvenzverwalter begleitete, freut sich: „Wir haben einen starken Partner gefunden, der das Unternehmen auf eine solide Zukunftsbasis stellt. Es ist gut, dass wir eine Lösung erarbeitet haben, die die Weiterbeschäftigung aller rund 285 Mitarbeiter sicherstellt.“

Bis zu zwei Millionen Trepezlenker produzierte MWS am Standort Friedrichshafen. Doch im Jahr 2021 läuft die Produktion aus. Bild: Andreas Ambrosius | Bild: Ambrosius, Andreas

Der neue Geschäftsführer Andreas Offinger der DGH Sand Casting-Gruppe ist überzeugt: „Sandgussherstellung hat in Friedrichshafen eine lange und erfolgreiche Tradition. Wir können und werden sie selbstbewusst fortsetzen.“ Das Unternehmen ist auf Sandgussproduktion für die Automobilindustrie spezialisiert. Nun sollen die Vorteile des Sandgussverfahrens im Wachstumsmarkt Elektromobilität zum wirtschaftlichen Erfolg führen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein