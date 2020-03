„Auch wenn vom Sozial-Ministerium weiterhin noch nicht das endgültige ‚Go‘ gekommen ist, haben wir uns entschlossen, das Krankenhaus 14 Nothelfer Weingarten vorübergehend zu räumen“, wird MCB-Geschäftsführerin Margita Geiger in einem Pressetext des Klinikverbunds zitiert.

Bodenseekreis Corona: Die aktuellsten Entwicklungen im Bodenseekreis und in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Der Entschluss, der mangels Patienten und dem weiterhin ausgerufenen Stopp für elektive Eingriffe in allen Krankenhäusern gereift sei, habe auch Auswirkungen auf das regionale geriatrische Notfallversorgungszentrum (Gerinove). Dieses sei ab Sonntag geschlossen.

„Wir brauchen das Personal aus unserem Weingartner Standort dringend zur Ergänzung und als Personalreserve an den beiden anderen MCB-Standorten in Friedrichshafen und Tettnang„, so Personalleiterin Susan Würzner.