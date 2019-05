von SK

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmen die Häfler Bürger, welche Kandidaten ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat vertreten sollen. Als Entscheidungshilfe hat die SÜDKURIER-Redaktion Parteien, Wählervereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum Bürger deren Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der Freien Wähler:

1. Unabhängigkeit

Weil wir unabhängig sind! Es bestehen keine Landes- und Bundesverpflichtungen, wir sind in unseren Entscheidungen unabhängig und frei. In der Fraktion wird um die jeweils „beste“ Lösung gerungen, es besteht keinerlei Zwang bei Abstimmungen. Wir bilden uns innerhalb der Fraktion eine Meinung und sind frei in unserem Abstimmungsverhalten.

2. Bürgerbeteiligung

Weil wir das Ohr am Bürger haben! Bürgerbeteiligung auf vielen Ebenen ist uns wichtig. Wir legen Wert auf eine Vielfalt der Meinungen, erst dann ist es möglich, verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Die Einbindung der Bürger vor Ort auch im Rahmen der Quartiersentwicklung ist gelebte Demokratie.

3. Familie

Weil uns die Familie als Keimzelle der Gesellschaft in allen Facetten wichtig ist! Ob Kita, Kindergarten und Schule, Fort- und Weiterbildung in jedem Lebensalter, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung von sozial Benachteiligten, Stärkung von Ehrenamt und Vereinsarbeit sowie Hilfe und Unterstützung im Alter. Ein Friedrichshafen für Jung und Alt!

4. Nachhaltige Entscheidungen

Weil wir einen nüchternen Blick für das Machbare haben! Und trotzdem bereit sind, auch Wünschenswertes immer wieder mitzudenken. Es geht uns um ganzheitliche Sichtweisen, Nachhaltigkeit von Entscheidungen und einen realistischen Blick auf die Dinge. Dabei geht es auch um die Finanzierbarkeit von Projekten, auch bezogen auf Folgekosten für die nachfolgende Generation.

5. Inklusion und Hilfe zur Selbsthilfe

Weil wir uns auch für benachteiligte Menschen einsetzen! Die Teilhabe an der Gesellschaft ist ein wichtiges Gut und jeder soll die Chance dazu haben. Inklusion in allen Bereichen, Bekämpfung der Altersarmut vor Ort, bezahlbarer Wohnraum, Hilfen in Notlagen und Vieles mehr. Wir stehen für Hilfe zur Selbsthilfe, Präventionsangebote und Inklusion wo immer es möglich ist.

