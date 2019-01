von Kerstin Mommsen und Katy Cuko

Schon vor den anstehenden Nominierungsveranstaltungen steht fest, dass einige Mitglieder des derzeitigen Gemeinderates nicht wieder kandidieren werden

Mathilde Gombert

Mathilde Gombert | Bild: Grüne FN

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende wird schon in der nächsten Gemeinderatssitzung von Dagmar Mader abgelöst. Hauptgrund für ihr Ausscheiden ist ihr Umzug nach Freiburg, wo ihre Tochter und die Enkel leben. „Ich werde verstärkt als Oma gebraucht“, sagt die 69-Jährige. Mathilde Gombert war 1994 für Max Rommelspacher in den Gemeinderat nachgerückt. Seitdem gehörte sie – mit fünfjähriger Pause von 2004 bis 2009 – dem Gremium an. Bis zur Kommunalwahl übernimmt Gerhard Leiprecht den Vorsitz der Fraktion.

Eberhard Ortlieb

Eberhard Ortlieb | Bild: Freie Wähler

Der Fraktionschef der Freien Wähler tritt nicht mehr an. Für ihn sei es jetzt gut. „Das hat persönliche Gründe“, erklärte er auf Anfrage dieser Zeitung. Für den Kreistag werde er allerdings erneut kandidieren.

Gerlinde Aboye-Ames

Gerlinde Aboye-Ames | Bild: FDP

Seit 1999 sitzt die FDP-Stadträtin schon im Gemeinderat, nun wird damit Schluss sein. "Ich werde in diesem Jahr 70 Jahre alt, das ist ein gutes Alter, um aufzuhören", sagt sie. Der Job sei so verantwortungsvoll, dass die "ganze Frau" gebraucht werde, nun aber komme sie langsam an ihre Grenzen. In den vergangenen 20 Jahren habe sie viel Spannendes erlebt: "Es war eine gewinnende Zeit", so Gerlinde Aboye-Ames.

Bernhard Leins

Bernhard Leins | Bild: Freie Wähler FN

Seit zwölf Jahren ist er für die Freien Wähler im Gremium und möchte nun aufhören.

Markus Hörmann

Markus Hörmann | Bild: Freie Wähler FN

Auch er wird bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr für die Freien Wähler antreten.

Erich Habisreuther

Erich Habisreuther | Bild: Freie Wähler

Schon seit 30 Jahren ist er als Stadtrat für die Freien Wähler aktiv und vertrat den Oberbürgermeister. "Das ist nun genug, jetzt sollen auch mal andere ran", erklärt Habisreuther seine Entscheidung. "Mir hat die Arbeit immer viel Spaß gemacht", bilanziert er die Zeit als Stadtrat.

Thomas Mayer

Josef Mayer | Bild: Die Linke

Der fraktionslose Stadtrat will nicht erneut kandidieren.

Ralf Lattner

Ralf Lattner | Bild: Grüne FN

Ralf Lattner wird nicht mehr für den Gemeinderat antreten. Er wolle sich ganz auf den Kreistag konzentrieren, teilte die Fraktionsgeschäftsstelle auf Nachfrage mit. Die anderen sechs Räte der grünen Fraktion treten demnach wieder an, darunter auch Christine Heimpel, die im vergangenen Jahr SPD und Ratsfraktion der Genossen den Rücken kehrte.

Heike Brugger

Heike Brugger | Bild: CDU FN

Die CDU-Stadträtin rückte für den verstorbenen Rolf Schilpp im Dezember 2017 in den Gemeinderat nach. "Weil ihr Partner in München lebt und sie in diesem Jahr heiraten möchte, wird sie nicht wieder kandidieren", erklärt Manuel Plösser, CDU-Stadtverbandsvorsitzender.