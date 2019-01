Friedrichshafen vor 2 Stunden

Gabriele Knöpfle vom Pflegestützpunkt hilft bei Fragen rund um die Pflege weiter

Wer Pflege braucht, hat viele Fragen: Gabriele Knöpfle und ihre Kollegin Melanie Haugg vom Pflegestützpunkt im Landratsamt Bodenseekreis in Friedrichshafen wissen, was in welcher Situation zu tun ist. Vor allem raten sie, rechtzeitig Hilfe anzunehmen.