Sie besitzen ein Grundstück im Außenbereich? Ihnen hat die Bauverwaltung in Friedrichshafen gesagt, dass Sie da nicht bauen dürfen? Dann gibt es trotzdem Aussicht auf Erfolg: Machen Sie doch einen Termin beim Oberbürgermeister und erklären Andreas Brand persönlich, warum es in Ihrem besonderen Fall doch Baurecht geben sollte...

Friedrichshafen Baurecht nach Gutsherrenart: Präzedenzfall in Friedrichshafen sorgt für riesigen Ärger

Dieser Vorgang um die Baugenehmigung für das Wohnhaus in Ettenkirch ist so merkwürdig wie unsäglich. Erstens: Andreas Brand entscheidet am Schreibtisch, ein Grundstück vom Außen- in den Innenbereich zu verlegen, um so Baurecht zu schaffen. Zweitens: Er nutzt sein dienstliches Weisungsrecht, um seinen Willen gegen die Beurteilung des Fachamtes durchzudrücken. Drittens: Der Oberbürgermeister lässt den Ettenkircher Ortschaftsrat auflaufen, der vergeblich auf Erklärung wartet. Viertens: Der oberste Repräsentant der Stadt schafft einen Präzedenzfall, der die Bauverwaltung noch oft in Erklärungsnot bringen wird... Die Frage nach dem Warum bleibt offen.