Der Durchmesser der Sonne auf dem Planetenweg entspricht mit 1,39 Metern dem Maßstab eins zu einer Milliarde. Dagegen nimmt sich die Erde mit gerade mal 12,8 Millimetern winzig aus. „Sie würde etwa eine Million mal in die Sonne passen“, zieht Bernd Caesar, Initiator des Projekts, einen Größenvergleich.

Gesamtlänge beträgt 4,5 Kilometer

Die Idee, einen Planetenweg zu initiieren, sei vor 30 Jahren in Dänemark entstanden. „Mit kleinen Kindern war uns damals der Weg bis zum Pluto zu weit. Wir kamen nur bis zum Uranus“, erinnert sich der ehemalige Raumfahrtingenieur. Der Klufterner Planetenweg hat eine Gesamtlänge von 4,5 Kilometern.

Friedrichshafen-Kluftern Dimensionen unseres Sonnensystems begreifen: Kluftern plant Planetenweg Das könnte Sie auch interessieren

Planeten werden ab Februar aufgestellt

Der innerste Planet, Merkur, steht in der Holzgasse nur 54 Meter von der Sonne entfernt, die Erde erreicht man nach 150 Metern. Aufgestellt werden die ersten aus Bronze gegossenen Planeten ab Februar.

„Die Probleme auf unserem Planeten sind groß. Aber wir haben keine andere Chance, als dieses kleine Bällchen gut zu erhalten.“ Bernd Caesar, Initiator des Projekts

Vorgestellt hat Caesar den Planetenweg bereits den Schülern der Grundschule. „Sie interessieren sich sehr für das Projekt und ihre Fantasie blüht“, berichtet Schulleiter Tilo Weisner. Für jeden Schüler hatte Caesar ein kleines blaues Bällchen dabei – quasi eine Erde für die Hosentasche. „Die Probleme auf unserem Planeten sind groß. Aber wir haben keine andere Chance, als dieses kleine Bällchen gut zu erhalten“, lautet die Botschaft, die Caesar mit dem Planetenweg neben dem Erfahren der Größenverhältnisse vermitteln möchte.

Eingliederung in Ortsrundweg

Eingegliedert wird der Planetenweg in den Klufterner Ortsrundweg. Außerdem führt er an acht Kunstwerken und an Geschichtstafeln vorbei. „Er ist eine ideale Ergänzung zum Kunstweg“, erklärt Gunar Seitz.

Kosten liegen bei 30 000 bis 35 000 Euro

„Ich bin begeistert von der Idee“, sagt auch Ortsvorsteher Michael Nachbaur. Es sei eindrücklich, wie die Abstände zwischen Sonne und Erde sowie zu den anderen Planeten erfahrbar werden. Der Ortschaftsrat habe sich einstimmig für das Projekt ausgesprochen. Die Kosten für den Planetenweg liegen zwischen 30 000 und 35 000 Euro. Im Rahmen der Ehrenamtsförderung gibt die Stadt Friedrichshafen einen Zuschuss. Außerdem wird das Projekt von Sponsoren aus der Region finanziell gefördert.