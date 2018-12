von Julian Singler

Am 9. April wird die B 31 zwischen Friedrichshafen und Eriskirch halbseitig gesperrt, da der Asphalt komplett ausgetauscht werden muss. Während der Sanierung kommt es zu langen Staus. Mehr als 20 Arbeiter verlegen 30 000 Tonnen Asphalt. 25 Lastwagen, Fräsen und Bagger, ein Grader, Walzen und eine Kehrmaschine sind im Einsatz.

Seit Anfang Januar wird die Keplerstraße umgebaut. Nach monatelanger halbseitiger Sperrung ist sie seit kurzem wieder in beide Richtungen befahrbar. Ab Mitte Januar 2019 wird es zu erneuten Sperrungen kommen, dann beginnen die Arbeiten für den Bauabschnitt zwischen der Allmandstraße und der Kreuzung Ailinger Hof.

Zwischen Schnetzenhausen und Unterraderach ist die Raderacher Straße, Kreisstraße 7742, von Mitte September bis Mitte Oktober gesperrt. Rund 350 Meter der Fahrbahn werden saniert. Dazu kommen Arbeiten am Brückenbauwerk für die B 31-neu. Am Ortsausgang von Unterraderach entsteht eine Querungshilfe für Radfahrer.

Auf 7,12 Kilometern entsteht der neue Streckenabschnitt der B 31. Unter anderem werden 13 Brücken, ein Tunnel, sieben Durchlässe, drei Anschlussstellen sowie Stütz- und Lärmschützwände gebaut. Die Kosten belaufen sich auf rund 157,4 Millionen Euro. Auf diesem Foto ist die BaustelleWaggershauser Tunnel zu sehen.

Ein rund 29 Meter langer Abschnitt in der Friedrichstraße 63 bis 65 (Schöllhorn-Gelände) ist seit Mitte August halbseitig gesperrt. Hier laufen Rohbauarbeiten für einen Neubau. Auch der Gehweg kann nicht genutzt werden. In der Friedrichstraße, wo seit zwei Jahren Tempo 30 gilt, hatte 2018 auch der Aufbau zweier Blitzer für Aufsehen gesorgt.

Für reichlich Diskussionen sorgt das Bauprojekt in der Riedleparkstraße, das Häfler an dieser Stelle für überdimensioniert halten. Die Fränkel AG baut dort 32 Mietwohnungen in einem Viergeschosser mit Penthouse. Es entstehen Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, die zwischen 52 und 102 Quadratmeter groß werden. Jede Wohnung bekommt zusätzlich eine Loggia.

Die größte Häfler Baustelle ist das Sportbad neben der ZF Arena. Im Frühsommer 2019 soll das Schwimmbad mit Saunalandschaft und Wasserrutsche fertig sein. Rund 37,5 Millionen Euro soll der Neubau der Badeanstalt kosten. Zusammen mit dem bereits fertigen Parkhaus sollen die Investitionen bei rund 50 Millionen Euro liegen.

Am 26. Juli 2017 fällt der Startschuss für den Neubau der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) auf dem Campus Friedrichshafen. Offiziell eingeweiht wird das in Modulbauweise errichtete Gebäude im Oktober. Der Neubau für die Fakultät Technik ist 2 700 Quadratmeter groß. 9,3 Millionen Euro werden für den Neubau im Fallenbrunnen fällig.