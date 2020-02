In absehbarer Zeit werden Zeppelin- und Meersburger Straße nicht mehr länger Bundesstraße sein. Nach Freigabe der B 31-neu zwischen Waggershausen und Immenstaad soll die Fischbacher Ortsdurchfahrt, auf der in der Folge mit deutlich weniger Verkehr gerechnet wird, umgestaltet werden. Eine erste Sammlung an Wünschen für die Zukunft der Ortsdurchfahrt gibt es bereits. Nun soll ein Workshop-Verfahren gestartet werden, an dessen Ende ein städtebaulicher Vorentwurf für die Umgestaltung steht.

Umfrage-Ergebnis: Motorisierten Verkehr bremsen

Bei einer Umfrage der Stadt haben im vergangenen Sommer mehr als 200 Teilnehmer Fragen zu verschiedenen Aspekten der Umgestaltung beantwortet. Ein Auszug aus den Ergebnissen: Viele gehen davon aus, dass das Bremsen des motorisierten Verkehrs in Fischbach einen Anreiz für die Nutzung der B 31-neu schaffen dürfte. Und was die künftige Teilung des Straßenraums anbelangt, sprach sich eine Mehrheit für die strikte Trennung von motorisiertem Verkehr sowie Fuß- und Radwegen aus. Grünstreifen sind die bei der Umfrage mehrheitlich bevorzugte Variante einer Trennung von Fußwegen und Fahrstreifen und überhaupt: Mehr Bäume und Grünflächen wären schön.

Diese und viele weitere Aspekte enthält der Auslobungstext, der am Dienstag vom Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. Es ist davon auszugehen, dass der Gemeinderat am kommenden Montag grünes Licht für das Workshopverfahren gibt. Zur Teilnahme an diesem Verfahren sollen vier Büros aufgefordert werden.

Zeitplan Stimmt der Gemeinderat am kommenden Montag zu, haben die Planungsbüros bis 24. Juni Zeit für Vorentwürfe. Diese werden dann an jenem Mittwoch um 17 Uhr bei einem öffentlichen Workshop in der Festhalle Fischbach mit Bürgern diskutiert.



Abgabefrist für die Pläne ist im August. Im Monat darauf ermittelt ein Gutachtergremium den Preisträger. Anschließend wird der Siegerentwurf im technischen Rathaus ausgestellt und in Sitzungen des Gemeinderats sowie der Fischbacher Runde vorgestellt. Auch eine öffentliche Abschlussveranstaltung soll es dann geben.

Bis zur Freigabe der B 31-neu dauert es nicht mehr lang. Und auch das Workshop-Verfahren, an dessen Ende die Zukunft der Fischbacher Ortsdurchfahrt weit mehr als eine erste Sammlung an Wünschen sein wird, dürfte noch in diesem Jahr abgeschlossen sein.