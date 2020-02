Die Bauarbeiten zur Elektrifizierung der Südbahn gehen weiter. Ab Montag, 2. März ist die Bahnstrecke zwischen Aulendorf und Ravensburg einer Mitteilung der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) zufolge bis 12. Juli gesperrt. Fahrgäste müssen in dieser Zeit auf Schienenersatzverkehr-Busse umsteigen.

Alle Busse sollen jeweils die Zuganschlüsse in Aulendorf beziehungsweise Ravensburg für die Weiterfahrt auf der Schiene erreichen. Es wird Direktbusse geben, die keine Zwischenhalte machen. Die Busse, die BOB-Züge ersetzen, bedienen auch alle Unterwegsstationen. Haltestellen sind in Weingarten am Charlottenplatz; in Mochenwangen, Alte Kirche, sowie in Niederbiegen in der Schussentalstraße.

In Ravensburg fahren die SEV-Busse auf der Westseite des Bahnhofs beim Park-and-Ride-Parkplatz an der Escher-Wyss-Straße ab. Hier steht auch ein Fahrscheinautomat mit Check-In- und Check-Out-Stele für die E-Card des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbunds (Bodo) zur Verfügung.

In den SEV-Bussen werden keine Fahrscheine verkauft

Fahrgäste müssen ihre Fahrscheine vor Fahrtantritt kaufen, in den SEV-Bussen ist den BOB-Verantwortlichen zufolge kein Kauf möglich. Auch Check-In und Check-Out mit der Bodo-E-Card sind nur direkt an den Bahnhöfen möglich. Die Busse halten jedoch nur in Ravensburg und Aulendorf direkt am jeweiligen Bahnhof. Die Verkehrsunternehmen empfehlen als Alternative das Bodo-Handyticket oder den Kauf über die App „DB Navigator“. Bei beiden Varianten erhalten Bodo-Fahrgäste laut Mitteilung jeweils zehn Prozent Nachlass.

Die Fahrzeiten der Busse sind im Internet unter www.bahn.de, www.bob-fn.de und im DB Navigator zu finden sowie als Flyer erhältlich.