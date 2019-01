Friedrichshafen vor 3 Stunden

Auf dem Weg nach Davos: Angela Merkel macht Zwischenlandung in Friedrichshafen

Gegen 13 Uhr landete Bundeskanzlerin Angela Merkel am Bodensee Airport Friedrichshafen. In einem Hubschrauber der Bundespolizei ging ihre Reise dann weiter zum Weltwirtschaftsforum nach Davos. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier machte in Friedrichshafen eine Zwischenlandung.