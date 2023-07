Drei Händepaare greifen gleichzeitig nach den gelben Enten, die sich auf einem Tisch häufen. Ein Griff, zwei Enten pro Hand, ein Piep, eine Drehung am Scanner, der zweite Piep. Denn es kann immer nur eine Ente gleichzeitig ausgelesen werden.

Die Enten werden eingescannt Video: Lena Reiner

Die Enten werden einerseits eingelesen, um die Startnummern zuzuordnen, zum anderen wird so geprüft, ob auch alle Enten scanbar sind. Piept es einmal nicht, wird die Ente aussortiert und muss vorübergehend pausieren.

Die Enten werden einzeln geprüft Video: Lena Reiner

Vera Schiff, Jürgen Przybilla, Andreas Schiff und Johannes Binzberger ziehen die Enten mit flinken Fingern über die Scanner. Andreas Schiff nutzt die Gelegenheit und erklärt das System, das er vor mehr als zehn Jahren selbst gebaut hat.

Andreas Schiff kennt sich mit der Technik aus. | Bild: Lena Reiner

Dabei sei anfangs eigentlich alles eine Herausforderung gewesen, blickt der ehemalige Lions-Club-Präsident zurück: „Durch die Antihaftbeschichtung der Enten hat es eine Zeit gedauert, bis wir den richtigen Klebstoff gefunden haben, um die Tags zu befestigen.“ Die Tags – Transponder nach Industriestandard – folgten auf erste Versuche, die Enten mit selbstgebastelten Papierschildchen ins Rennen zu schicken.

Durch die Beschichtung der Enten war die Anbringung des Chips gar nicht so einfach. | Bild: Lena Reiner

Früher war die Nummernvergabe reine Handarbeit

Hermann Dollak, Activitybeauftragter beim Lions-Club Friedrichshafen, blickt zurück auf Zeit vor der Technisierung der Enten: „Da haben wir von Hand die Nummern angebracht.“ Diese hätten sich dann teilweise von den Entenrücken gelöst, seien im Wasser abhanden gekommen, führt Schiff aus. „Und als wir da einmal so im Wasser standen bei den Enten, haben wir die Idee gehabt, es mit den Transpondern zu versuchen.“ Das sei gar nicht so einfach gewesen.

Der Ursprung des Entenrennens Das Entenrennen im Rahmen des Seehasenfests wurde 2008 als Benefizaktion vom Förderverein Lions Friedrichshafen und dem Seehasenfestausschusses ins Leben gerufen. Im Vorfeld des Fests werden Lose für die 5000 Gummienten verkauft, die am Festsamstag um 19 Uhr im Bodensee zum Wettrennen geschickt werden. Im Ziel an der Freitreppe werden die Nummern der ersten 500 einlaufenden Enten erfasst. Den Loskäufern dieser Enten winken Preise. Der gesamte Erlös des Entenrennens kommt in Not geratenen Familien in Friedrichshafen und Umgebung zugute, die aufgrund ihrer Lebenssituation nicht feiern können. Insbesondere gilt die Hilfe deren Kindern.

Die Tags nämlich senden elektromagnetische Wellen, die wiederum den Scanner erreichen müssen. Da die Enten aber außerdem ein Bleigewicht im Körper tragen, um nicht auf einmal kopfüber im See herumzuschwimmen, sei das technische Aufrüsten der gelben Gummitiere eine knifflige Angelegenheit gewesen.

Viele Säcke voller Enten warten auf ihren Abtransport. | Bild: Lena Reiner

Jede Ente ist eindeutig dem Gewinner zuzuordnen

Blei schirmt nämlich zumindest einen Teil der elektromagnetischen Wellen ab. „Wir haben das ausprobiert und gemessen, da das System normalerweise auch nicht unter Wasser eingesetzt wird“, schildert Schiff. Zehn Zentimeter Reichweite hätten sich dabei ergeben. So hätten sie entschieden, ein Floß für die Scaneinheiten zu bauen, dessen Schwimmtiefe sich durch Gewichte anpassen lasse. Dabei gibt es zwei Scanner hintereinander: „Falls einmal eins ausfällt oder nicht reagiert.“ Dass nicht eine Ente dadurch zweimal erfasst wird, dafür sorgen der digitale Abgleich nach dem eigentlichen Scanvorgang und die individuelle achtstellige Kennung, über die jede Ente eindeutig zuzuordnen ist.

Thomas Käufler überwacht die Enten am Laptop. | Bild: Lena Reiner

Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr obendrein. „Die Startzahlen der Enten werden nach dem Scannen per Zufallsprinzip nochmals neu vergeben“, erklärt Thomas Käufler, der auf dem Bildschirm den Einscanvorgang stichprobenartig kontrolliert, wenn er nicht gerade selbst die Hände voller Badeenten hat. So ist sichergestellt, dass nicht in einem Transportsack eine geschlossene Zahlenfolge zu finden ist, sondern die Enten mit schön gemischten Startnummern losschwimmen.

Friedrichshafen Feuerwerk, Festumzug oder Vergnügungspark: Was Besucher zum Seehasenfest wissen müssen Das könnte Sie auch interessieren

„Vielleicht ist das schon das letzte Mal mit diesem System“, fügt Dollak noch hinzu. Und auch Schiff sagt, dass das Floß etwas in die Jahre gekommen sei. Man darf also gespannt sein, welche technischen Neuerungen das Entenrennen im nächsten Jahr mit sich bringen wird.